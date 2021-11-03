男南下找女友竟成「異鄉水流屍」 她辯稱：友人代出氣卻下手太重

彰化縣埔鹽鄉上周五發現一具水流屍，警方調查發現死者是51歲張姓男子，疑因感情糾紛被打死棄屍，檢警還在釐清案情。圖／民眾提供

彰化縣埔鹽鄉上周五發現一具水流屍，警方調查發現死者是51歲張姓男子，張男友人也爆料張男同居女友林女涉嫌騙出張男叫人毆打他，逼他說出提款卡密碼後殺人棄屍，警方昨天將林女拘提到案，林女則稱，她是和張男出遊，兩人發生口角，友人替她出氣，失手打死張男，彰化地檢署今晨依殺人罪嫌將林女聲押獲准，並追查共犯。

彰化溪湖警分局偵查隊長楊昭賢表示，10月29日下午彰化縣埔鹽地區東螺溪畔，有民眾發現一具水流屍，因死者身上沒有證件，無法確認身分，且死因可疑，分局即成立專案小組，由警察局鑑識科協助採證，將死者指紋特徵送刑事局比對，查出死者為被通報失蹤人口的張男(台北市人)。

張男家人在10 月中旬就向台中警方通報張男南下後就失蹤，溪湖警分局即與台中市政府警察局刑事警察大隊共同偵辦，調閱相關監視錄影器，發現張男的女友林女(30歲、彰化縣人)涉嫌重大，昨天到林女鹿港老家將她拘提到案。

不過林女到案後說法避重就輕，一開始說她不知張男為何會死，後又改口，與張男和友人到彰化海邊玩，結果兩人發生口角拉扯，林女友人為了替林女出氣而打張男，卻失手過重將張男打死。

但檢警認為，林女對案情交代不清，多所保留，檢方複訊後將林女聲押獲准，警方並繼續追查當時在場林女友人，以釐清相關案情。

不過死者張男的友人為他打抱不平，昨晚就上爆料公社爆料說，他的好兄弟張男去年在台北酒店認識酒店小姐林女，張男包養她，每月給她至少十萬起跳而同居。

今年9月11日突然有6名男子闖進張男租屋處，號稱是林女的表哥們，說家族不允許他們交往，要把林女帶走，張男尊重林女決定，離開前他們還要帶走張男新買的BMW車子，因為張男車子是買林女的名字，但張男沒讓他們開走車子。

張男友人說，10月8日張男和他們幾個好朋友約去吃熱炒，結果分手的林女出現了，後來還跟張男手牽手離開。

友人說，10月15日張男說要去鹿港，卻因此失聯，親友報警協尋，卻查到銀行監視器畫面拍到林女拿著張男提款卡領了不少錢。

張男友人憤怒的爆料說，朋友們都知道張男對林女有多好，要什麼給什麼，她居然這麼狠毒，設局讓張男去彰化找她，找人把張男綁走毆打，再問出卡片密碼，還殺人棄屍，奪走他的生命。

友人說，張男到鹿港時，還打電話跟兒子約定好回台北要買鞋給兒子，這個約定永遠無法實現了。

彰化縣埔鹽鄉上周五發現一具水流屍，警方調查發現死者是51歲張姓男子，疑因感情糾紛被打死棄屍，檢警還在釐清案情。圖／民眾提供

彰化縣溪湖鎮發生疑似感情糾紛殺人棄屍案，死者張男（如圖）友人爆料，張男和林女同居，卻被林女和同夥設局誘出，毆打說出提款卡密碼後殺人棄屍。圖／翻攝自爆料公社

林女長相清秀，卻涉入殺人案，今天已被依殺人罪嫌收押禁見。圖／翻攝自林女臉書