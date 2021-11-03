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桃警巡邏查2違停車 竟見10顆土製炸彈及47發子彈
桃園市警方今天凌晨在桃園區巡邏，分別在兩條街上發現有車輛違停，見車主形跡可疑，上前盤查，分別在車內查獲土製炸彈10顆、子彈47顆及海洛因、安非他命等毒品，將2名車主依槍砲條例、毒品罪嫌帶回偵辦，並向上追查違禁品來源。
桃園市保安警察大隊指出，員警今天凌晨1時許在桃園區執行巡邏勤務，分別於南豐街、安東街發現陳姓男子（21歲）、孫姓男子（32歲）違規停車，兩人見警方經過均閃躲，形跡可疑，立即上前盤查。
警方查看陳男後車廂，在一個茶葉盒中找到土製爆裂物10顆，又在車內找出海洛因及安非他命彩虹菸共71支，炸藥用途及來源有待釐清；孫姓男子車內則放有子彈47顆及海洛因1包，也全被查獲。
保安大隊初步調查，兩案間並無關聯，查獲後已將2人依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌帶回偵辦，針對違禁物來源向上溯源中，也將持續針對轄內易發生犯罪路段，加強盤查可疑人車。
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