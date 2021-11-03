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影／女警好勇好兇 大街上壓制訓斥裸男毒犯

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市保安警察大隊日前在五股區巡邏發現可疑車輛，駕駛人全身上下只穿一條短褲實在很奇怪，而且神情恍惚呆坐車上。員警趨前盤查果然找到毒品，立刻喝令下車，林男卻開始耍賴拒捕，被2名警員合力逮捕，尤其女警壓制訓斥鬼吼鬼叫的嫌犯，吸引路人圍觀拍照。

警員洪佳綺（右）當街壓制、嚴厲訓斥鬼吼鬼叫的嫌犯，他的口袋被搜出紙袋裝有毒品，熱心民眾靠過來協助警戒。記者林昭彰／翻攝
警員洪佳綺（右）當街壓制、嚴厲訓斥鬼吼鬼叫的嫌犯，他的口袋被搜出紙袋裝有毒品，熱心民眾靠過來協助警戒。記者林昭彰／翻攝

保大第二中隊警員許又升、洪佳綺，上個月31日下午2時許開車巡邏經過五股區成泰路三段，看見路旁轎車的男性駕駛恍神赤裸上身，便直接上前盤查，30歲林男一開始還老神在在坐著不動，顧左右言他。

直到警員眼尖發現儀表板上有殘渣袋，直接拿出試劑檢驗確定有毒品成分，嫌犯立刻變臉、大聲否認持有，更奮力掙扎抵抗企圖賴在車上。警員許又升先將他拖下車上銬，警員洪佳綺用無線電請求支援之後加入協助壓制嫌犯，發現他不只上身赤裸，下半身也只穿一條短褲。

林男接著被壓制在地上大吼大叫喊痛，被警員洪佳綺嚴厲訓斥，當時路上車水馬龍，大街上警察逮捕毒犯，吸引熱心民眾靠過來關心、協助警戒，路過的機車乘客也好奇掏出手機錄影拍照。

警方接著在林男的褲子口袋搜出二級毒品安非他命1包（重0.44公克）及吸食器1組，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

警員洪佳綺（右）當街壓制逮捕鬼吼鬼叫的嫌犯，路過機車的乘客掏出手機錄影拍照。記者林昭彰／翻攝
警員洪佳綺（右）當街壓制逮捕鬼吼鬼叫的嫌犯，路過機車的乘客掏出手機錄影拍照。記者林昭彰／翻攝
新北保大第二中隊警員洪佳綺，私下與執勤的形象反差很大。圖／警方提供
新北保大第二中隊警員洪佳綺，私下與執勤的形象反差很大。圖／警方提供
新北保大第二中隊警員洪佳綺，執勤必須很勇猛，不穿制服的時候，就是一個漂亮女生。圖／警方提供
新北保大第二中隊警員洪佳綺，執勤必須很勇猛，不穿制服的時候，就是一個漂亮女生。圖／警方提供
嫌犯褲袋裡搜出紙袋裝有安非他命和吸食器。記者林昭彰／翻攝
嫌犯褲袋裡搜出紙袋裝有安非他命和吸食器。記者林昭彰／翻攝
新北保大第二中隊警員許又升英勇查獲毒犯。圖／警方提供
新北保大第二中隊警員許又升英勇查獲毒犯。圖／警方提供
林姓男子打赤膊坐在車內停靠路邊，員警盤查發現儀表板上方殘渣袋有毒品成分。記者林昭彰／翻攝
林姓男子打赤膊坐在車內停靠路邊，員警盤查發現儀表板上方殘渣袋有毒品成分。記者林昭彰／翻攝

毒品 警察

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