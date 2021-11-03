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一億國民的內戰總動員：衣索比亞「首都圍城戰」殺戮待命

桃園詐團扮公安騙陸百萬 見警破門跳窗逃未果全被逮

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市胡姓男子8月組織詐騙機房，假扮大陸公安向對岸民眾行騙，造成至少16人上當，得手上百萬元，經專案小組循線監控偵辦，特勤警力昨天下午突襲詐團據點，逮胡男等6名成員，其中一人還作勢想從13樓高處跳窗逃逸，馬上被員警拉回，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，警方日前接獲情資，指胡姓男子（24歲）今年8月起召集同夥共組詐欺機房，立即組成專案小組偵辦並報請桃園地檢署指揮偵辦，經多日循線監控完成蒐證並請得搜索票，昨天下午2時30分會同特勤警力突襲中壢區一處社區大廈13樓。

胡姓男子等人見警方突然上門，完全來不及反應，束手就擒，但其中一名男子竟異想天開，作勢跳出窗外攀爬逃逸，警方發現他時已半身探出窗外，趕緊將他拉回屋內控制，現場5男1女全數落網。

檢警調查，胡男等人偽稱大陸公安局人員，隨機撥打對岸民眾電話，佯稱對方涉及洗錢犯重罪，須配合監管名下財產，折合台幣已得手上百萬元，受害人至少16名。

警方當場查扣詐騙用手機、電腦、印表機、教戰手冊及假公安講稿等作案物品，將胡姓男子等6人依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

警方呼籲，詐騙方式五花八門，民眾務必提高警覺，若有問題可撥打165反詐騙諮詢專線查證，另提醒民眾應從事正當工作，切勿貪圖不法利益，被詐欺集團吸收成為詐欺共犯，以身試法將得不償失。

警方查扣作案用手機、教戰手冊及假公安講稿。記者楊湛華／翻攝
警方查扣作案用手機、教戰手冊及假公安講稿。記者楊湛華／翻攝
桃園市胡姓男子組詐騙機房，假大陸公安之名向對岸民眾行騙，得手上百萬，昨天集團6人均被逮。記者楊湛華／翻攝
桃園市胡姓男子組詐騙機房，假大陸公安之名向對岸民眾行騙，得手上百萬，昨天集團6人均被逮。記者楊湛華／翻攝

詐欺 詐騙

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