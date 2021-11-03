不滿前女友曖昧同事 高雄醋男槍擊情敵 警搜出驚人火力

高雄40歲史姓男子不滿許姓前女友和徐姓男子走得很近，今年9月10日清晨，與吳姓友人跑到許女租處談判，沒料在電梯門口撞見許女和徐男正要下樓，醋勁大發的史男對電梯開槍，子彈貫穿電梯門擊中徐男右臂，幸送醫後無礙，史男當天被逮，住處被查扣3把改造手槍、改造霰彈槍1枝，手槍子彈199顆、霰彈21發、45口徑子彈33顆，高雄地檢署今依殺人未遂罪起訴史男，因史男火力強大，並建請法官從重量刑。

檢警調查，史男、許女是「姊弟戀」，兩人交往6年，許女租在三民區和順街的一棟大樓17樓；去年起兩人因金錢時常爭吵，感情出現危機，進期史男發現許女和工作的徐男走得近，徐還多次對著史男嗆聲，雙方早已積下怨恨。

今年9月9日深夜，史男找來吳姓友人吃薑母鴨，幾杯黃湯下肚後臨時起意，約好隔日清晨到許女租處談判；由於史男時常到這棟大樓找許女，當時管理員協助解除電梯管制，讓史男順利上到17樓。

沒想到走出電梯，就撞見許女、徐男準備下樓，雙方爭執後許女拉著徐男進入電梯，醋勁大發的史男不滿，對著電梯門開一槍，子彈貫穿電梯打中徐男右手，所幸僅是擦傷，送醫後無礙。

案發後史男攜槍逃逸，警方組成專案小組偵辦，當天下午2點就在大樹區一處民宅逮到史男，在史的車上查扣3把改造手槍、改造霰彈槍1枝，其中手槍子彈199顆、霰彈21發、45口徑子彈33顆，火力相當驚人。

檢警偵查時史男坦承開槍，至於槍彈來源，他則表示是去年往生的吳姓友人所有，當時他幫忙整理吳男的大寮區房子時，在屋內找到這批手槍、子彈，因數量龐大，他還用箱子裝好才帶走。

檢方認為，史男沒受過專業射擊訓練，沒辦法準確預測射擊位置，而他開槍當下電梯門已經關閉，在無法窺見門內情況時，仍執意開槍，彈擊點距離徐男、許女極近，有殺人的不確定故意；至於吳男，看見史男持槍進入大樓，卻未阻止史男持槍射擊，屬共同正犯。