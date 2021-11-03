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阻女友買毒爆爭吵 警到場處理 卻意外曝光男友是通緝犯

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一名34歲林姓男子，懷疑鍾姓女友向他索要2000元是為了買毒吸食，一時情緒上來欲強拉鍾女到派出所驗尿，兩人為此發生激烈爭吵，由於爭吵聲過大，引起附近住戶開窗察看報警處理。轄區警獲報派員趕抵，先安撫兩人情緒，沒想到警盤查兩人身分時，卻發現林男已因毒案遭地檢署發布通緝，連同鍾女帶回派出所，警詢後依法將林男送辦。

據了解，林姓男子(34歲、無業)，日前因毒品案件遭新北地檢署發布通緝，鍾姓女子(39歲、無業)則是轄區毒品列管人口。林、鍾兩人結識多年互為男女朋友，同時也是同圈吸毒損友。

昨天深夜近10時許，林男到新北市新莊區中誠街鍾女住處找她，雙方約在新北市新莊區中誠街121巷口碰面。孰料，雙方碰面閒聊不久，鍾女既開口向林男索要2000元花用。由於鍾女兩周前才去派出所採驗尿液，林男怕鍾女吸食毒品，距離下次驗尿時間過短，恐因而遭警逮捕，遂當場拒絕給錢。

怎料，鍾女要不到錢便開口嗆罵，惹到林男也火氣上來，就這樣雙方直接在巷弄內爆發激烈爭吵，過程中，林男大聲問鍾女「妳是要買藥(毒)吃是不是阿」、「走到派出所驗尿啦」、「我為了妳好，沒關係」「我陪你去驗尿」等話，鍾女也不甘示弱連珠穢語回罵，最後林男索性一把抱起鍾女離開。

因兩人爭吵聲大劃破寧靜夜空，引來附近住戶開窗察看，住戶們驚見林男強拉女子，趕緊打電話報警處理，同時用手機錄下兩人爭吵過程，隨後上傳臉書社群。轄區新莊警分局中港派出所獲報，派員趕抵現場，經安撫兩人情緒，查證雙方身分，發現林男竟是被新北地檢署發布毒品通緝犯，連同鍾女一併帶回派出所，警詢後依法將林男送辦。

新北市新莊區一對情侶，疑似為了兩千元買毒而起爭執，雙方在街上拉扯嗆罵。記者曾伯愷／翻攝臉書《我是新莊人許明偉》
新北市新莊區一對情侶，疑似為了兩千元買毒而起爭執，雙方在街上拉扯嗆罵。記者曾伯愷／翻攝臉書《我是新莊人許明偉》
路口監視器拍下兩人爭吵過程。記者曾伯愷／翻攝
路口監視器拍下兩人爭吵過程。記者曾伯愷／翻攝
兩人吵到最後，林男索性一把抱起鍾女準備前往派出所驗尿。記者曾伯愷／翻攝臉書《我是新莊人許明偉》
兩人吵到最後，林男索性一把抱起鍾女準備前往派出所驗尿。記者曾伯愷／翻攝臉書《我是新莊人許明偉》
林、鍾兩人爭吵聲音過大，引來附近住戶關切，用手機錄下兩人爭吵過程並報警處理。記者曾伯愷／翻攝臉書《我是新莊人許明偉》
林、鍾兩人爭吵聲音過大，引來附近住戶關切，用手機錄下兩人爭吵過程並報警處理。記者曾伯愷／翻攝臉書《我是新莊人許明偉》

毒品 通緝

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