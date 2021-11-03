林男攜毒拒捕當街與警扭打 熱心民眾助拳逮嫌送辦

新北市警保大日前在新北市五股區成泰路攔查1輛可疑車輛時，眼尖發現車內有毒品，30歲林男竟拒捕和員警在馬路上扭打，路過熱心民眾見狀上前幫忙，警方順利壓制林男並送辦。

新北市政府警察局保安警察大隊今天發布新聞稿指出，經蒐集大數據資料，並分析出轄區治安熱時、熱點後強化巡邏路檢，10月31日查獲攜毒的林男。

新北市保安大隊秘書室主任黃冠群指出，員警在五股區成泰路三段路旁攔查1部可疑車輛，原本30歲林姓駕駛不願下車，直到員警眼尖發現車內儀表板上的毒品殘渣袋，並直接在現場以試劑檢驗確定後，林男開始大聲辯解否認。

黃冠群表示，林男抵抗拒捕，和2名員警在大白天的馬路旁扭打，路過熱心民眾聽到呼叫聲也上前幫忙，最後在員警奮勇喝斥壓制下，順利讓林男使其就逮。

警方在林男褲子口袋內查獲二級毒品安非他命1包、毒品吸食器1組，全案訊後依毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。