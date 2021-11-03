烏石港漁船720公斤安毒走私案 2嫌涉犯重罪今羈押禁見
宜蘭地方檢察署指揮偵辦，台北市刑大11月1日在頭城烏石港，破獲宜蘭史上最大宗的安毒走私案。檢警查扣頭城籍漁船「珍旺2號」約720公斤二級毒品安非他命，並將吳姓女船主等3人帶回釐清案情。檢方認為陳男、呂男有犯罪嫌疑，因此向宜蘭地方法院聲請羈押；法官今早開羈押庭，認為兩人涉犯重罪、有串證之虞，依毒品危害防制條例裁定羈押禁見。
據了解，「珍旺2號」是一艘不超過50噸級的CT3漁船，為頭城一戶從事漁業、養殖業的陳家所有，並登記在陳姓船長的吳姓嫂嫂名下。該船先前出海，因船上人數不多又未帶魚獲返港，可疑行徑引起外界關注。
台北市刑大盯上「珍旺2號」許久，報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦、向宜蘭地方法院申請搜索票，以及通報海巡署協助。檢警、海巡於11月1日中午在頭城烏石港，攔下疑似夾帶毒品入境的「珍旺2號」，當場查扣大量以塑膠袋包裝的二級毒品安非他命。
該批安毒經清查約720公斤，若以每公克零售1000元計算，市值保守估計達7億元以上。由於數量之多，恐為宜蘭史上最大宗安毒走私案。吳姓女船主、陳男及呂男被帶回，吳女訊後請回。宜蘭地檢署認為陳男、呂男有犯罪嫌疑，昨日深夜11點多向宜蘭地方法院聲請羈押；地院今日早上近10點，依毒品危害防制條例裁定收押禁見。
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