烏石港漁船720公斤安毒走私案 2嫌涉犯重罪今羈押禁見

宜蘭地方檢察署指揮偵辦，台北市刑大11月1日在頭城烏石港，破獲宜蘭史上最大宗的安毒走私案。檢警查扣頭城籍漁船「珍旺2號」約720公斤二級毒品安非他命，並將吳姓女船主等3人帶回釐清案情。檢方認為陳男、呂男有犯罪嫌疑，因此向宜蘭地方法院聲請羈押；法官今早開羈押庭，認為兩人涉犯重罪、有串證之虞，依毒品危害防制條例裁定羈押禁見。

據了解，「珍旺2號」是一艘不超過50噸級的CT3漁船，為頭城一戶從事漁業、養殖業的陳家所有，並登記在陳姓船長的吳姓嫂嫂名下。該船先前出海，因船上人數不多又未帶魚獲返港，可疑行徑引起外界關注。

台北市刑大盯上「珍旺2號」許久，報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦、向宜蘭地方法院申請搜索票，以及通報海巡署協助。檢警、海巡於11月1日中午在頭城烏石港，攔下疑似夾帶毒品入境的「珍旺2號」，當場查扣大量以塑膠袋包裝的二級毒品安非他命。