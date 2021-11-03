2日八大復業 通緝犯三溫暖洗澡遭逮

中央流行疫情指揮中心宣布本月2日有條件開放無陪侍的酒店、茶室、夜店等八大行業復業，台北市警方當天深夜實施擴大臨檢，大同分局當場查獲黃姓詐欺通緝犯在天龍三溫暖洗澡放鬆，中山分局也前往轄內32處養生會館、遊藝場、汽車旅館臨檢。

黃姓男子涉犯詐欺罪遭彰化地檢署通緝，他遭逮當下支支吾吾，辯稱不知自已遭通緝，大同警方將他解送歸案。

中央流行疫情指揮中心規定，顧客必須打完第1劑疫苗且經過14天才可進入八大行業場所消費，且需隨身攜帶黃卡或健保快易通證明。

大同分局深夜前往轄內八大行業唯一復業的天龍三溫暖臨檢，大同分局呼籲，絕不容許復業場所發生違法情事，也請業者落實防疫，若發現客人或員工違反防疫，警方將依傳染病防治法處理。