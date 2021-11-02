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宜蘭史上最大宗安毒走私「市值超過7億」 漁船運毒遭警破獲

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

台北市刑大接獲可靠情資，宜蘭頭城籍漁船「珍旺2號」疑似夾帶毒品入境，待其昨日中午進入烏石港時，與海巡署一同攔查，當場查扣約720公斤二級毒品安非他命，並帶回吳姓女船主等3人偵辦，進一步追查毒品來源。該案數量之多，若以每公克零售1000元計算，保守估計市值超過7億元以上，恐為宜蘭史上最大宗安毒走私案。

據了解，頭城籍「珍旺2號」是一艘不超過50噸級的CT3漁船，為頭城一戶從事漁業、養殖業的陳家所有，船主登記在陳姓船長的吳姓嫂嫂名下。該船先前出海時，船上人數不多且未帶魚獲返港，行徑可疑引起外界懷疑。

台北市刑大盯上「珍旺2號」許久，報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦、上周向宜蘭地方法院申請搜索票，以及通報海巡署協助。檢警昨日在烏石港攔下準備入關的「珍旺2號」，查扣大量塑膠袋包裝的二級毒品安非他命，數量經清查約720公斤，並將吳姓船主、陳姓船長共3人帶回偵訊，以釐清案情及毒品來源。

當地居民聞訊感到震驚，根據其對陳家認識，是從事九孔養殖、做事踏實的漁民，也提到吳姓女船主打拚認真，陳家將漁船登記在她名下應該有其用意，因此猜測吳姓女船主對該案應該不知情。

頭城籍漁船「珍旺2號」昨日疑欲走私約720公斤安非他命入關，遭檢警、海巡攔查破獲，並帶回船主等3人偵辦。圖／讀者提供
頭城籍漁船「珍旺2號」昨日疑欲走私約720公斤安非他命入關，遭檢警、海巡攔查破獲，並帶回船主等3人偵辦。圖／讀者提供
「珍旺2號」疑企圖闖關走私大量安非他命，昨日遭檢警、海巡破獲。圖／讀者提供
「珍旺2號」疑企圖闖關走私大量安非他命，昨日遭檢警、海巡破獲。圖／讀者提供

毒品 宜蘭 海巡署

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