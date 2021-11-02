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保險套灌裝烏龍茶綁在腰際 毒品人口異想天開採尿掉包

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警方昨持搜索票到許姓男子家中搜索，查出他涉嫌持有毒品。員警見他坐姿怪異，以為身上還有違禁品，要他交出來，沒想到他竟從腰間取出灌裝烏龍茶的保險套。許曾犯毒品案，出獄後定期要到警局採尿檢驗。昨天出門前事先灌裝，打算充當尿液蒙混過去，結果警察剛好同天上門，最後「功敗垂成」。

基隆市警察局刑事警察大隊今天表示，員警昨天持基隆地方法院搜索票，前往七堵區查緝毒品案，在50多歲許男家中查扣少量安非他命毒品和吸食器。員警在許家查案時，發現許男一直坐在椅子前緣1/3處沒移動，雙手又維持在下體部位，神色有異，問他是不是還有違禁品沒有交出來？

因為警方持有搜索票，又在家中搜出安非他命，許男自知無法隱瞞，站起來解開褲頭，拿出纏繞腰部的鬆緊帶，末端綁著一個內裝茶色液體的保險套。

據了解，許男每季要到警察機關接受採尿送驗，昨天正是要採尿的日子。他自知過不了關，因此事先用保險套灌裝烏龍茶，藏在褲襠內，既可「保溫」，又能在採尿時伺機取用，沒想到員警剛好上門。他坐在椅子上，怕把保險套壓破，所以只坐1/3的位置。

員警將許男帶回偵詢後，依違反毒品危害防制條例將他移送基隆地檢署偵辦。意圖「掉包」尿液部分，因為沒有著手施行，未涉妨害公務罪嫌。

基隆市許姓男子曾犯毒品案，前往警局定期採尿時，預藏灌裝烏龍茶的保險套意圖蒙混，結果警察剛好上門「功敗垂成」。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市許姓男子曾犯毒品案，前往警局定期採尿時，預藏灌裝烏龍茶的保險套意圖蒙混，結果警察剛好上門「功敗垂成」。記者邱瑞杰／翻攝

保險套 毒品 警察

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