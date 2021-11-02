隨扈遇行車糾紛拔槍 保六總隊：無法擺脫才持槍警戒

立法院長王金平座車今早與人發生行車糾紛，後續引發隨扈亮槍爭議，保六總隊下午否認「亮槍」，隨扈僅「持槍警戒」，保六第二警官大隊大隊長鄭維馨進一步說明隨扈人員遭遇相關情境的處理原則，認為該名隨扈作為並無失當。

鄭維馨說，平時隨扈受訓時，也有安排行車狀態的情境訓練，要求隨扈隨時判斷情況、做出應對作為，如遭遇行車糾紛，第一選項就是離開現場、擺脫風險，但今天民車不斷逼車，駕駛無法擺脫，隨扈持續感受到壓力，才持槍警戒。