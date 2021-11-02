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行車糾紛王金平隨扈卻亮槍 前隨扈認不妥：又不是黑道

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

立法院前院長王金平座車今早與人發生行車糾紛，過程中鄭姓隨扈在車上亮出警察服務證並持槍警戒，遭對方駕駛報警指稱「有人亮槍」，引來新北市警方介入關注；對此，保六總隊強調該隨扈無違規，曾任隨扈的警官則認為不妥，「行車糾紛要亮槍，又不是黑道咧！」

派員擔任隨扈的保六總隊表示，王金平今早要到蘆洲空中大學途中，遭吳姓男子開車尾隨、跟車，因其身分、意圖不明，鄭姓隨扈持槍於腹前警戒，並將警察服務證貼在擋風玻璃上，對方見狀即離開。未料，吳男未看清鄭姓隨扈的服務證，只看到他拿出手槍，嚇得報警處理。

曾任隨扈的警官說，整起事件隨扈都不至於要持槍，一般遭遇行車糾紛，也都是駕駛人去溝通處理，「那是司機的事情，不是警衛官的事情」、「遇到行車糾紛就要亮槍，又不是黑道咧！」、「你拿槍出來，是要恐嚇嗎？」何況行車途中若真的遇到危險，對方真的有攻擊性，也應該盡快將維安對象載離現場、遠離危害，「這亮槍的操作，我看不懂」。

不過，另名警官則認為，隨扈已有出示服務證，持槍警戒沒什麼問題，面對無法預料的突發狀況，隨扈提高警覺總是好的。

立法院前院長王金平座車意外遭警方攔截圍捕。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
立法院前院長王金平座車意外遭警方攔截圍捕。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
立法院前院長王金平座車今天早上在新北市三重區疑似與人發生行車糾紛，隨行警衛官亮槍警戒，民眾受驚嚇馬上報警。記者曾伯愷／攝影
立法院前院長王金平座車今天早上在新北市三重區疑似與人發生行車糾紛，隨行警衛官亮槍警戒，民眾受驚嚇馬上報警。記者曾伯愷／攝影

隨扈 警察 王金平

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