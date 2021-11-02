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行車糾紛王金平隨扈卻亮槍 前隨扈認不妥：又不是黑道
立法院前院長王金平座車今早與人發生行車糾紛，過程中鄭姓隨扈在車上亮出警察服務證並持槍警戒，遭對方駕駛報警指稱「有人亮槍」，引來新北市警方介入關注；對此，保六總隊強調該隨扈無違規，曾任隨扈的警官則認為不妥，「行車糾紛要亮槍，又不是黑道咧！」
派員擔任隨扈的保六總隊表示，王金平今早要到蘆洲空中大學途中，遭吳姓男子開車尾隨、跟車，因其身分、意圖不明，鄭姓隨扈持槍於腹前警戒，並將警察服務證貼在擋風玻璃上，對方見狀即離開。未料，吳男未看清鄭姓隨扈的服務證，只看到他拿出手槍，嚇得報警處理。
曾任隨扈的警官說，整起事件隨扈都不至於要持槍，一般遭遇行車糾紛，也都是駕駛人去溝通處理，「那是司機的事情，不是警衛官的事情」、「遇到行車糾紛就要亮槍，又不是黑道咧！」、「你拿槍出來，是要恐嚇嗎？」何況行車途中若真的遇到危險，對方真的有攻擊性，也應該盡快將維安對象載離現場、遠離危害，「這亮槍的操作，我看不懂」。
不過，另名警官則認為，隨扈已有出示服務證，持槍警戒沒什麼問題，面對無法預料的突發狀況，隨扈提高警覺總是好的。
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