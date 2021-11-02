男子高雄持刀搶超市連夜逃嘉南 警調影像追人緝捕到案

高雄市橋頭區昨晚發生歹徒持刀搶劫生鮮超市逃逸，警方根據相關監錄影像，追到嘉義火車站附近，拘捕涉案的劉姓男子到案，並在他身上搜出涉案用的尖刀及花剩的贓款，依恐嚇取財及竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

據了解，昨晚6點多，劉姓男子（56歲）到高雄市橋頭區仕豐路某生鮮超市，涉嫌亮刀恐嚇店員，搶走1萬6500元，騎機車逃逸。

高雄市警岡山分局據報，調閱相關監視器，查出涉案歹徒所騎的機車，昨天中午橋頭市場失竊，員警自監錄畫面上，認出涉案人便是去年7月曾拿電擊棒在岡山地區搶超商的劉姓男子，沿劉逃離的路線追緝，發現歹徒逃逸後，將機車棄置於橋頭區產業道路旁的水溝，步行離開後攔計程車，到楠梓火車站搭火車逃往台南。