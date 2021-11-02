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轟動兩岸石板材藏K毒走私案 共犯運毒判處10年10月

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

2018年轟動兩岸的石板材藏Ｋ毒走私案，酒店少爺高振殷與大陸販毒集團鄭銘富等人勾結，走私毒品來台，大批愷他命從廈門運到基隆港，經查驗發現藏毒，檢調介入偵辦。當貨櫃運送到林口倉庫時，高男負責簽收，同夥男子余世彰持鑰匙打開倉庫大門，調查局航業調查處基隆調查站當場逮捕2人，高男已遭判處10年徒刑確定，余男部分士林地方法院審結，依照共同運輸三級毒品判處10年10月徒刑。

余辯稱，2018年5月23日回台就是找高振殷玩，陪他去匯款、領貨，根本就不知道貨物是什麼，沒有參與犯罪。辯護人稱，鄭等4共犯對於余是否知悉貨櫃內有毒品，回台是否為何接貨，供述不一，且高振殷否認余是集團成員。

判決指出，鄭銘富、呂家緯、周正華、李春生等4人，因本案遭大陸地區查獲在押，案發時在大陸地區廈門海關緝私局警詢稱，鄭不想在台灣接貨，李春生就安排高、余2人回台接獲，因高太年輕，所以才讓余參與陪同，2人同住在鄭位在桃園的租屋處，領貨時，余確實知悉高領取的是愷他命。

合議庭認為，若只是單純領貨，為何需要開2輛車前往，又換車領貨，認為余在狡辯，且周以月薪7000元人民幣請余成立旺厚公司，後續又介紹鄭的新宸公司，還有不知情的同盛公司辦理報關事宜，進口人造石板材，鄭等人都有交情，余男涉案程度甚深，難認完全不知情，不會僅是單純陪同領貨。

合議庭審酌，余男年值盛狀，不思正當途徑賺錢，竟貪圖報酬運毒，助長毒品跨國交易，嚴重危害我國邊境管制，影響整體社會秩序，運輸走私愷他命淨重為695.752 公斤，純度82.60％，純質淨重達574.6912公斤，數量甚多純度甚高，實屬歷年罕見，一旦流入市面將造成社會治安重大危害及戕害國人身心健康。

全案愷他命從大陸地區廈門港起運到基隆港，經貨運人員送往林口倉庫，高振殷簽收領貨時遭查獲，認定余男犯為修正前毒品危害防制條例共同運輸三級毒品罪，經考量犯後否認犯行、未見悔意，原本在大陸地區燒烤店上班等情狀，判處10年10月徒刑。可上訴。

調查局航業處基隆站前組長徐宿良，涉嫌長期監守自盜，與毒梟、黑幫掛勾盜賣毒品，不法獲利超過3.6億元，其中包含高振殷本案的愷他命毒品，徐宿良已遭桃園地檢署起訴，由桃園地院審理中。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

毒品 基隆港 走私 販毒

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