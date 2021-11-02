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新北警違法搜索扣到499包毒品 法院權衡比例仍有證據力

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

新北警方拘提呂姓毒販時，經逕行搜索查獲同屋的宋姓男子持有499包毒品咖啡包，法院發現，警方便宜行事忽略法律程序已屬違法搜索，但該毒品數量巨大，若再報檢方聲搜緩不濟急，考量警方非故意侵入民宅、無嚴重侵害隱私，權衡比例原則仍認有證據力，依毒品罪判宋男5年6月，可上訴。

檢警調查，宋男去年4月15日向身分不詳綽號「順子」之人，購入混有第二、第三級毒品的499包毒品咖啡包，並持有寄藏在桃園市的住處內，同月26日新北土城分局警方持拘票上門，原預計逮捕屋內另名呂姓男子，入內意外發現客廳有吸食器，以逕行搜索方式扣得499包毒品咖啡包。

法院查，警方當時是掌握呂男涉嫌販賣安非它命，報警桃園地檢署指揮持拘票拘提呂，因呂見狀逃入屋內關閉鐵門，警方見後門有人翻牆逃逸就入屋拘提呂，並發現在場5名男女，桌上還有吸食器，執行搜後，在宋男臥房起獲499包毒品咖啡包（重5023公克）。

法院認為，警方逕搜後雖在3日內陳報桃園地院，並經准予備查，但實際搜索情況並不符合刑事訴訟法第131條第1項逕行搜索、同條第2項緊急搜索要件，非經法院准予備查程序，就可使其搜索程序合法。

法院審酌，當時多人在場，警方有相當理由可信宋等人涉嫌施用毒品，逐一檢查房間才起獲毒品，非故意侵入民宅而任意非法搜索、扣押，主觀無故意違背法定程序意圖，難認有嚴重侵害被害人隱私權。

法院還說，本案員警拘提時目視見桌上有吸食器就逕搜，僅是「臨時便宜行事」忽略法定搜索、扣押程序，並非「常態性違法」；且該毒品若未立即扣案，隨即因被告隱匿有滅失之虞，有保全證據急迫性，若待員警報檢方指揮、聲搜「已屬緩不濟急」。

另外，宋男持有毒品高達499包，數量甚巨，若流入市面不堪設想，且宋涉犯5年以上、3年以上10年以下重罪，經權衡比例原則就人權、公共利益，仍認扣案毒品有證據力。考量宋犯後否認等，依犯意圖販賣而持有第二級毒品罪，判他有期徒刑5年6月。

桃園地院審酌，新北警雖違法搜索扣得毒品，但高達499包且警方非故意侵入民宅、無嚴重侵害隱私，仍認為查扣物有證據力。記者曾健祐／攝影
桃園地院審酌，新北警雖違法搜索扣得毒品，但高達499包且警方非故意侵入民宅、無嚴重侵害隱私，仍認為查扣物有證據力。記者曾健祐／攝影

毒品 刑事訴訟

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