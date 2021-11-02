影／擁槍藏毒才被逮 毒夫妻躲宜蘭最後一大票終未成

曾姓男子今年9月因涉嫌擁槍藏毒才被新北市保大員警查獲，曾男偕許姓妻子躲宜蘭買屋欲重起爐灶，10月底又被新北海山警方查獲涉嫌持有市值近千萬元的大批毒品及原料，警詢後昨天將二人依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

曾姓男子（43歲）今年9月初駕駛賓士在新北市板橋區四川路二段違停未熄火，見新北市保大員警靠近一路加速飛車逃卻鑽進死巷，撞倒巷內一整機車，還急忙將毒品丟至路邊機車底下仍被逮，警方並起獲改造長短槍彈一批，警詢後將曾男依法送辦。

海山警方日前透過消息來源，得知曾男與妻子許女兩人近期進貨上千萬元毒品，預計幹完這票，就要洗手漂白不想再過著這種被警察追逐的生活，報請新北地檢署檢察官指揮，10月底持搜索票與拘票至宜蘭中山路查獲曾男，並在其租屋處查獲毒品咖啡包91包、二級毒品「金剛」102公克、安非他命38公克、海洛因7公克與3公斤卡西酮及現金17萬餘元，查獲各式毒品市值約1千多萬元。

警方天在曾男租屋處搜查時，還逮到恰巧來買毒品且身背3件毒品通緝的張姓男子，要直接發監執行1年4個月刑期，讓被逮的張男真呼，早知道他們那麼衰小，就不會過來了，也讓曾男涉嫌販毒事證更加明確。