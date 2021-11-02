粗工遭虐殺致死解剖驗屍 家屬求檢察官主持公道

台中市北區某人力派遣公司的蔣姓員工，上月29日遭同事等人虐殺致死後棄屍，檢察官今天上午率法醫解剖驗屍，死者的媽媽希望檢察官主持公道，為兒子伸冤、討公道，檢察官發現死者全身傷痕累累，採死者檢體送法醫研究所鑑定，以釐清死因。

20歲的蔣男遭同事等人以鐵條、球棒等物重擊，還甩耳光凌虐，致蔣男傷重死亡後欲棄屍，經檢警先後逮獲11名嫌犯，檢察官認定下手行兇的是盧男、梁男、謝男、林男、楊男、馮男、馮男的姐姐馮女、及黃女等8人，涉嫌傷害致死、妨害自由等罪，所犯是5年以上重罪，有串證、逃亡之虞，向台中地院聲請羈押，法官認為盧等8嫌供詞不一，有串證之虞，分別裁定羈押禁見。

此外，檢察官另將派遣公司的老闆娘陳婦以5萬元交保，持續調查是否有教唆傷害致死、或參與犯案，至於到案的鍾男涉案情節不大，檢察官予以限制住居；另外高女罪嫌不足，予以請回。