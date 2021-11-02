影／毒梟環島繞行躲查緝 仍難逃航警與海關緝毒網

受疫情影響國內毒品市場缺貨，毒梟在熱轉印機內夾藏23公斤3級毒品K他命，分2批空運至桃園機場企圖闖關，航空警察局及關務署台北關攔截貨物發現可疑追查，嫌犯察覺異狀逆時針繞行台灣一圈躲避，陳姓主嫌也買機票企圖出境，緝毒人員分別攔截查獲3名嫌犯，調查後移送桃園地檢署偵辦。

航警指出，3月下旬航警與海關共同執行進口貨品X光透視查驗，發現從香港運抵的2批共15台熱轉印機影像可疑，懷疑機台內夾藏毒品，航警局立即組成專案小組，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，會同台南市政府警察局第一分局、台南市警刑事警察大隊偵二隊、嘉義市政府警察局刑事警察大隊偵三隊、新竹縣政府警察局刑事警察大隊偵三隊等單位分頭追查。

緝毒人員依據貨品指定送達地址嘉義縣及台南市追蹤，追查過程中，陳姓主嫌疑似察覺異狀，一路從台灣南部、東部、北部逆時針繞行環島一圈，逃避警方查緝。經過連續7天不眠不休的埋伏監控，4月1日凌晨，先於徐姓、鍾姓嫌犯在台南市仁德區路邊取貨時逮捕徐姓嫌犯，隨後又在嘉義市逮捕逃逸的鍾姓嫌犯，緝毒人員當場開起熱轉印機機台，發現每個機台內各夾藏6小包K他命，共90包K他命，毛重23公斤。

陳姓主嫌知道緝毒人員收網後，馬上購買前往大陸的機票，企圖從高雄小港機場潛逃出境，仍被守株待兔的緝毒人員攔截逮捕。

航空警察局與關務署台北關共同在進口熱轉印機內查獲3級毒品K他命23公斤，逮捕陳姓、鍾姓、徐姓3名嫌犯移送偵辦。（航空警察局提供）