20歲毒販遇警嚇得丟包 916包毒品咖啡險掉進水溝

年僅20歲的曾姓男子新冠肺炎嚴峻期間，涉嫌流竄在台中霧峰地區販售毒品咖啡包，北市警局士林分局掌握販售毒品事證，10月27日在台中霧峰當場逮獲曾男，曾男見警察驚嚇得丟棄毒品，多達916包三級毒品咖啡包差點掉進水溝，幸好警方全數撿回，依販賣毒品罪嫌移送法辦。

警方表示，綽號「小揚」的曾男，平日在台中市霧峰區一帶販售毒品咖啡包，經分析、比對相關資料後，並在新冠肺炎疫情趨緩跟監，發現曾男四處流竄跟換多個藏匿地點，日前在霧峰一帶路邊逮捕到案。

據悉，曾男和另一名男子涉嫌開車載運大量毒品咖啡包趴趴走，四處兜售販賣，毒咖啡包包裝簡陋，印上蘋果圖案，分裝還沒有完全密封，一包包咖啡包塞滿在手提袋內。曾男見警方上前，嚇得扔掉手提袋，毒咖啡包瞬間散落一地，差點掉進路旁水溝，警察隨即逮捕曾男，並彎腰撿起一包包毒品，經計算後共查獲916包，總毛重3404公克；另名男子見狀則火速開車逃逸。