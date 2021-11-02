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20歲毒販遇警嚇得丟包 916包毒品咖啡險掉進水溝

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

年僅20歲的曾姓男子新冠肺炎嚴峻期間，涉嫌流竄在台中霧峰地區販售毒品咖啡包，北市警局士林分局掌握販售毒品事證，10月27日在台中霧峰當場逮獲曾男，曾男見警察驚嚇得丟棄毒品，多達916包三級毒品咖啡包差點掉進水溝，幸好警方全數撿回，依販賣毒品罪嫌移送法辦。

警方表示，綽號「小揚」的曾男，平日在台中市霧峰區一帶販售毒品咖啡包，經分析、比對相關資料後，並在新冠肺炎疫情趨緩跟監，發現曾男四處流竄跟換多個藏匿地點，日前在霧峰一帶路邊逮捕到案。

據悉，曾男和另一名男子涉嫌開車載運大量毒品咖啡包趴趴走，四處兜售販賣，毒咖啡包包裝簡陋，印上蘋果圖案，分裝還沒有完全密封，一包包咖啡包塞滿在手提袋內。曾男見警方上前，嚇得扔掉手提袋，毒咖啡包瞬間散落一地，差點掉進路旁水溝，警察隨即逮捕曾男，並彎腰撿起一包包毒品，經計算後共查獲916包，總毛重3404公克；另名男子見狀則火速開車逃逸。

警方指出，警察工作不分時間、地域，相關犯嫌不斷流竄，警察同仁日以繼夜跟監偵辦，破獲3公斤毒咖啡包，全案依照毒品危害防制條例販賣毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。士林分局表示，為貫徹掃毒決心，持續加強查緝供毒予少年案件，全力打擊毒品集團不法犯行，營造人民安居無毒的環境。

年僅20歲的曾姓男子，涉嫌在台中霧峰販售毒咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
年僅20歲的曾姓男子，涉嫌在台中霧峰販售毒咖啡包。記者蕭雅娟／翻攝
士林分局破獲販賣毒品咖啡包案，曾姓男子見警察丟棄毒品，大量毒咖啡包差點掉進路旁水溝。記者蕭雅娟／翻攝
士林分局破獲販賣毒品咖啡包案，曾姓男子見警察丟棄毒品，大量毒咖啡包差點掉進路旁水溝。記者蕭雅娟／翻攝
士林分局破獲販賣毒品咖啡包案，共查獲916包，總毛重3404公克。記者蕭雅娟／翻攝
士林分局破獲販賣毒品咖啡包案，共查獲916包，總毛重3404公克。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 警察

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