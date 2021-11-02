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南投校園毒品泛濫？議員爆某校走廊竟能撿到毒

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣議員質疑縣內毒品氾濫，影響民生，甚至進入校園，痛批縣府掩耳盜鈴，要求縣府設法防堵；警方表示，已強化與學校、少輔會溝通聯繫，派專人加強網路巡邏，若查獲案件向上溯源，藉此根絕校園毒品狀況，除努力查緝，也會在檢警聯繫會議建議加速毒品相關案件的司法程序。

縣議員王彩雲表示，受疫情影響，地檢署改採遠端偵訊，毒犯很快就交保放出來，等判決又等很久，他們在外因毒癮犯了，又開始偷電纜、電線等變賣現金買毒，偷竊、買賣毒品無限輪迴，嚴重影響一般民眾生活，縣警局應設法加快司法程序。

廖梓佑則提到，今年縣內青少年施用及意圖販賣毒品件數，較去年明顯增加，毒品進入校園風險變高，甚至早就在校內流通，警方除了加強宣導之外，還有沒有其他方法去防堵，避免毒品危害未成年。

賴燕雪則點名教育處詢問有無掌握校內發生毒品案的件數，直指毒品已進入校園，地上就能撿到毒品，警方人力不足，校方不敢通報，縣府還在掩耳盜鈴，當作不知道，難怪南投縣家長都很擔憂，而她不公布學校名稱，並不代表就沒有。

陸正威說明，該起事件是學校發現有疑似毒品掉在走廊上，當下即通報教育處，並調閱校內監視器清查，是3名學生行進時掉的，經詢聲稱是校外撿的，後續對他們進行驗尿，並無毒品反應，也將他們交由警方偵辦，後續警方偵查不公開。

陸也表示，縣府不會縱容毒品，同時也按規定進行查察，盡可能在第一時間防堵，而今年對縣內特定學生進行驗尿，並未有任何人有毒品反應，因此吸毒案例是0，但是否涉及其他毒品案，處方和校方都會加強關懷，並與警方配合。

縣警局長黃永志說，今年青少年毒品相關件數為83件，但並非全都是在校內發生，且因今年稽查人數較多，查獲狀況才增加，查獲後更向上溯源，就是要根絕毒品進入校園，也強化與學校、少輔會等溝通聯繫，還排定專人加強網路巡邏。

針對毒品及竊盜犯嫌加快司法程序，黃則表示，警方除完善做好蒐證外，也都會建議檢察官採取預防性羈押，如果法院判定羈押就會馬上關起來，羈押時間則由法院決定，最長可以到4個月，至於加速程序將會在檢警聯繫會議上提出建議。

非當事學校。南投副縣長陳正昇（左）、教育處長陸正威（右）巡視縣內校園考場。圖／南投縣政府提供
非當事學校。南投副縣長陳正昇（左）、教育處長陸正威（右）巡視縣內校園考場。圖／南投縣政府提供
南投縣議員關心縣內毒品氾濫問題，要求縣警局長黃永志（藍衣站立者）回應並改善。圖／南投縣政府提供
南投縣議員關心縣內毒品氾濫問題，要求縣警局長黃永志（藍衣站立者）回應並改善。圖／南投縣政府提供

毒品 南投

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