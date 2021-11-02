仁武保母虐嬰又流傳新影片 警：治喪中避免激化雙方

高雄仁武10月發生蔡姓保母疑似虐死女嬰案，保母行徑引發民眾私刑報復，今早又在網路流傳一段4名男子前往保母家影片，男子出手掌摑還動腳將保母踹倒在地，影片拍攝日期是上月15日。仁武警方局表示，今日流出影片是事發不久的內容，並非近日又遭民眾私刑報復，全案檢察官已經指揮警方積極偵辦，家屬治喪後進一步依法偵辦。

仁武保母虐嬰致死案發生在10月14日，蔡姓保母疑不慎讓11月大女嬰摔倒重傷送醫不治，十多名網友隔日到蔡女住處丟雞蛋、撒冥紙，仁武警方一度對空鳴槍遏止。除當日撒冥紙影片外，今天早上又有一段監視器影片曝光，4名戴口罩的年輕男子到蔡家，其中一人掌摑蔡姓保母，並將人踹倒跌坐在地。

此段影片疑似來自蔡姓保母家中監視器畫面，依據時間判斷是發生在聚眾撒冥紙、丟雞蛋之前，疑家屬不滿被害者家屬動作頻頻，主動上傳影片反制。仁武警分局表示，蔡姓保母尚未提出告訴，但家人表示會保留法律追訴權，此案配合檢察官指揮，收集資料積極處理偵辦中。仁武分局呼籲，只要涉及不法行為，一律絕不寬貸，依法偵辦。