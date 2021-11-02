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毒鴛鴦落網警局上演求婚記 一發監一收押在監結婚登記

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子與其女友因涉嫌販毒遭台中市刑大查獲，李母前往探視時，李在李母面前下跪，並向女友求婚。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子與其女友因涉嫌販毒遭台中市刑大查獲，李母前往探視時，李在李母面前下跪，並向女友求婚。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵二隊在今年初溯源追查毒品案，查出李姓男子與女友涉嫌販賣毒品，二人落網後在偵查隊真情流露，李男向來探視的母親下跪痛哭流涕向女友求婚，兩人最後在監獄內完成結婚登記，全案已由台中地檢署依毒品罪偵結起訴，移審台中地院。

台中市刑大偵二隊在今年初偵搜，發現有毒品前科的李姓男子（42歲），與其涉藥事法遭通緝的女友（43歲）涉嫌販毒，平常二人都以「男的、女的」當作販毒暗語，與下游藥腳聯絡，全案經報請台中地檢署檢察官指揮後，前往李位於北屯區的透天厝搜索。

辦案人員在搜索民宅三樓時，發現天花板凹陷，疑似有重物，經輕微敲擊後，發現體格瘦小的李男女友就藏身在天花板夾曾中，李當場坦承，因為女友已涉藥事法遭判刑3年10月，因未到案已被發布通緝，為了袒護女友，才把女友藏在天花板。

經警方搜索，在民宅內查獲海洛因5包（重29.64公克）、安非他命13包（重186.53公克）、毒咖啡包25包（重110.07公克）、手槍子彈9發、彈匣1個、吸食器、熱風槍、分裝袋、手機等不法證物。

李與女友被帶回台中市刑大的駐地詢問時，透露二人是在2年多前因為吸毒認識，已互認對方是終身伴侶，而李母獲報前往探視時，李真情流露，當場與女友一起在母親面前下跪，痛哭流涕，還向女友求婚，女友也點頭願意嫁給李。

全案警詢後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，移送台中地檢署，李遭檢方聲押獲准，李女友則是發監執行，全案已在偵查終結，依毒品、槍砲等罪起訴李與其女友，據查，二人已在監完成結婚登記。

台中市刑大呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，販賣毒品最重可處死刑、無期徒刑，一失足成千古恨，切莫以身試法。

台中市刑大偵二隊查獲李姓男子與其女友涉嫌販毒，搜索李住處查獲毒品、子彈、手機、分裝袋等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵二隊查獲李姓男子與其女友涉嫌販毒，搜索李住處查獲毒品、子彈、手機、分裝袋等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子與其女友涉嫌販毒，台中市刑大偵二隊掌握情資展開蒐證。記者陳宏睿／翻攝
台中市李姓男子與其女友涉嫌販毒，台中市刑大偵二隊掌握情資展開蒐證。記者陳宏睿／翻攝

毒品 結婚

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