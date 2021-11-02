影／男稱才剛被臨檢沒問題 警仔細查出屁股溝藏毒
林姓男子日前搭計程車，遇新北保大攔查，稱才剛被臨檢過沒問題，卻將毒品藏在股溝，還大方讓警方搜查，果真被搜出3包毒品瞬間露餡，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北保大第二中隊員警日前凌晨在三重區中興橋下橋處臨檢，攔查一輛計程車，乘客林姓男子（36歲）一開始也大方配合警方檢查，還說沒有碰毒品了，且自稱剛才在西門町被盤查過都沒問題，再次讓警方檢查身體及包包都沒關係。
員警不動聲色發現林男一直背對計程車車尾，眼尖心細的員警在其同意檢查後，手電筒往男子拉開褲頭的屁股處一照之下，在其股溝處發現有異狀，仔細搜出兩包洛因及一包安非他命，共重8公克多，讓林男頓時百口莫辯，一臉驚愕下，警方當場將其上銬逮捕。
警詢後依將林男毒品罪嫌移送新北地檢偵辦，警方後續並將深入溯源追查毒品來源。
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