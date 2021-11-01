宜蘭烏石港漁船驚傳走私720公斤安毒 北市刑大查獲逮3人

台北市刑大日前接獲可靠情資，宜蘭烏石港有漁船疑似要夾帶毒品入境，今天下午遭檢舉的珍旺2號進港時，市刑大通報海巡署配合針對這艘漁船進行攔查，查獲船上夾帶720公斤安非他命，帶回吳姓船主等3人，目前正由市刑大訊問釐清案情。

市刑大偵5隊接獲的情資相當準確，早就鎖定珍旺2號漁船，今天下午4點左右這艘漁船進入烏石港安檢所時，就被警方及海巡署等大批人馬團團圍住；檢察官到場指揮，警方在船上搜出3大袋2級毒品安非他命，毛重達719.9公斤，數量相當可觀。