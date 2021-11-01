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宜蘭烏石港漁船驚傳走私720公斤安毒 北市刑大查獲逮3人
台北市刑大日前接獲可靠情資，宜蘭烏石港有漁船疑似要夾帶毒品入境，今天下午遭檢舉的珍旺2號進港時，市刑大通報海巡署配合針對這艘漁船進行攔查，查獲船上夾帶720公斤安非他命，帶回吳姓船主等3人，目前正由市刑大訊問釐清案情。
市刑大偵5隊接獲的情資相當準確，早就鎖定珍旺2號漁船，今天下午4點左右這艘漁船進入烏石港安檢所時，就被警方及海巡署等大批人馬團團圍住；檢察官到場指揮，警方在船上搜出3大袋2級毒品安非他命，毛重達719.9公斤，數量相當可觀。
據了解，珍旺2號從事近海漁業撈捕，船主家族世代從事漁業及養殖業，住在烏石漁港附近的大坑里；當地民眾對這艘漁船業者走私大量毒品，感到震驚，當檢警拉起封鎖線查扣毒品時，引來眾人圍觀，議論紛紛。全案正由台北市刑大帶回偵辦，進一步追查走私毒品來源。
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