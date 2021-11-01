竹聯幫成員結夥持槍強盜 北市警緊追逮6嫌

竹聯幫東堂成員吳男等6嫌日前於新北市1間租賃車行持槍挾押被害人，並強搶其手機和身上現金，隨即四散逃亡，北市警方獲報後，循線於9、10月陸續查獲6嫌並送北檢偵辦。

台北市警察局刑事警察大隊今晚發布新聞稿表示，今年7月和台北市憲兵隊共同接獲民眾報案檢舉，指稱其於6月底在新北市新店區安康路的租賃車行遭6男持槍挾押，並強行奪走其3支行動電話和新台幣現金1萬8000多元。

為遏止犯嫌再度犯案，市刑大隨即報請台北地檢署檢察官指揮，並與新北市警察局新店分局共組專案小組積極偵辦。

專案小組依據被害人指述、調閱監視器追查和分析清查相關資料，陸續鎖定主嫌竹聯幫東堂成員吳男，共犯許嫌、張嫌、林嫌、李嫌和丁嫌等6人身分。

警方追查發現，犯嫌為躲避查緝於犯案後就各自分散逃亡藏匿，但許嫌、張嫌於逃亡藏匿期間因另犯他案，分別遭花蓮縣、桃園市檢警查獲，並查扣做案用槍枝，後由專案小組提詢到案。

另經專案小組鍥而不捨持續追緝，主嫌吳男及其他4名共犯也陸續於9月底和10月中旬拘提查緝到案。

全案將依涉嫌強盜及違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等案移送台北地檢署偵辦。