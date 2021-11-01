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詐團黑吃黑！16歲車手遭毆 40萬被搶走氣炸報案

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一詐騙集團日前派16歲楊姓少年收取40萬元詐款，另外3名同夥得知後，為私吞款項，趁楊不注意將他推開，持空氣槍射中他手臂，再以槍托毆打、腳踹後搶走詐款，驅車揚長而去；楊心生不滿報案，隨後侯、羅、張等3名男子全數落網，檢方將他們依強盜罪嫌起訴。

檢警調查，該詐騙集團於telegram群組「無名氏live」指示成員行騙，今年8月致電觀音區一名老婦，謊稱她電話費沒繳，須將存款領出至法院公證，讓老婦深信不疑，隨後指示侯姓男子（25歲）及楊姓少年於8月4日下午至老婦家收取詐款40萬元。

檢警查，侯男得知消息，告訴詐團同夥王男及友人羅男（24歲）、張男（24歲），4人創設群組討論後，決定從楊姓少年手中搶走款項。

檢警調查，侯男4日當天假意向楊姓少年領取車手報酬，趁他不注意用力推他一把，一旁在車上接頭的羅男旋即下車，持空氣槍射傷楊的右手臂，再持槍托毆打，張男也下車補踹了幾腳，眾人隨後將楊的黑色包包連同裝有款項的牛皮紙袋一併取走。

楊姓少年遭遇黑吃黑，不僅挨槍還雙手瘀青，一氣之下報警；大園警方循線查緝，將3人逮捕歸案，並在羅男處查扣作案用的空氣槍一支、鋼珠5顆。

桃園地檢署偵結，依組織犯罪、加重竊盜、加重詐欺等罪嫌起訴侯、羅、張男，且因楊姓少年未成年，依兒童及少年福利與權益保障法須加重其刑，3人目前均在押；而王姓詐團成員指使3人犯案，檢方正另案偵辦中。

桃園市一詐騙集團黑吃黑，3名男子以空氣槍襲擊16歲車手，奪取40萬詐款逃逸，檢方依組織犯罪、加重竊盜、加重詐欺等罪嫌起訴。記者楊湛華／攝影
桃園市一詐騙集團黑吃黑，3名男子以空氣槍襲擊16歲車手，奪取40萬詐款逃逸，檢方依組織犯罪、加重竊盜、加重詐欺等罪嫌起訴。記者楊湛華／攝影

詐騙集團 桃園 未成年

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