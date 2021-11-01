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持槍拒捕被擊斃今解剖 南檢：家屬對解剖結果沒意見
高雄市陳姓男子昨天清晨在台南市持槍拒捕，遭台南保大員警開16槍擊斃，台南檢警會同法醫今天下午進行解剖，台南地檢署今天傍晚說，陳全身子彈貫入孔16處，頭部及心臟、肝臟、肺臟部位遭子彈擊中或貫穿，詳細死因尚待正式解剖鑑定報告釐清。
南檢說，解剖後發現死者體內有6處子彈碎片，全身子彈貫入孔計16處，其中頭部及心臟、肝臟、肺臟部位遭子彈擊中或貫穿，詳細死因尚待正式解剖鑑定報告，家屬對於初步解剖結果無意見。
43歲陳姓男子10月26日在高雄三民區遇到警方追查另一名通緝犯，開槍後跳彈打中高雄陳姓警員腿部後逃逸 ，昨天清晨陳躲在台南市中西區平價飯店，保大員警攻堅破門後，陳持槍指向員警，3名員警見情況危急，共開16槍當場將陳擊斃。
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