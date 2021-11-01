調查官盜賣毒品得1.6億 妻否認洗錢：房車是丈夫買的

調查局航基站前組長徐宿良勾結黑幫盜賣扣案毒品，不法所得逾1.6億，妻子李翠萍名下也曾有賓士車、不動產，遭控涉嫌協助丈夫洗錢，法院今行準備程序，她當庭否認，並辯稱丈夫給的錢均分別匯入自己與兒子名下帳戶，出入多少已沒印象，但總金額不高，至於名車、房產則是丈夫購買。

李翠萍（58歲）今著一襲黑衣低調出庭，但腳踩GUCCI運動鞋格外吸睛。李當庭否認洗錢，但對於檢方起訴書記載的客觀事實並不爭執，針對法官提問不法所得動向，她辯稱，丈夫給自己的錢，均分別匯入自己及兒子名下共5個帳戶，總金額不清楚，但各個帳戶金額從未高於20萬元。

法官問，各帳戶內的錢做何用？李翠萍辯，當時有臨櫃以現金購買外幣，存入自己與兒子名下共2個外幣帳戶，專用於投資基金，金流紀錄較清楚；其他帳戶由於小額出入頻繁，如繳水電費、電話費等，早已忘記，但沒有拿來名牌包、車子、珠寶。

李翠萍一開始對客觀事實不爭執，但疑似對起訴書內容不熟悉，經法官再三確認，她才說丈夫分別於2016、2019曾分別購買2輛賓士車，均價值400多萬元，掛在自己名下，但是是先賣掉第一輛才買第二輛；房產部分，也是丈夫以自己的名義購買，詳情有待12月2日行第二次準備庭時補充。