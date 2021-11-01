快訊

女子看網路才知被換臉 Deepfake色情片有什麼問題？

「愛之味、麥仔茶」是他發想的！耐斯集團總裁陳哲芳辭世 享壽81歲

老婦運動場遭撞昏迷 家屬盼還公道

中央社 / 新北1日電

老婦日前在板橋第二運動場散步，沒想到被學生練跑撞倒昏迷，家屬憤而臉書貼文質疑運動安全並要求一個公道。市長侯友宜今天受訪時表示，體育處全力協助、關懷、照顧受傷的民眾並檢討。

家屬日前在臉書貼文指出，10月18日全運會期間，未盡管理職責，縱容新北市私立莊敬高級工業家事職業學校體育團隊到新北市板橋區第二運動場進行訓練，強占跑道（散步民眾用的外側跑道）進行比賽衝刺訓練。

家屬貼文稱，72歲的媽媽行經外圈跑道（第六跑道）時，在無防備之下，背後被高速撞擊，翻滾後倒地，未及時送醫，時間拖延，害媽媽腦部「大量腦出血」，昏迷指數只有4 。

家屬說，爸爸頓時沒了依靠，終日以淚洗面。「我和妹妹傷心了幾天，我偷偷躲在教室哭泣，不敢讓學生知道」，最後決定提告並哭著說：「爸爸！我要的只是一個公道」後來只告了教練及選手過失傷害。

新北市長侯友宜今天到議會市政總質詢時接受媒體聯訪，他對此事件表示，面對民眾的受傷，非常的難過，已經交代我們體育處全力協助、關懷、照顧受傷的民眾，希望能夠早一點康復。並要求體育處針對場館的利用相關的問題去好好的思考跟檢討。

體育處長洪玉玲接受中央社記者訪問時表示，板二田徑場屬於開放空間，平時提供市民自由運動使用。事發後已當面關懷慰問家屬，專人協助後續相關事宜。各相關單位也會就社會救助、醫療、保險理賠等給予最大的關懷與協助。

警方表示，經被害人家屬提告，涉嫌的學生及教練均依過失傷害罪嫌函請新北少年法院、新北地檢署偵辦。

體育 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜說沒核安就沒核四 民進黨：朱立倫聽不懂嗎？

綠營批新北不願蓋社會住宅 侯友宜：視地方需求興建

開放八大行業？ 侯友宜：員工、顧客可能都要打2劑

影／認沒當兵 何博文揭傷疤嗆侯友宜：拿刀槍才愛台？

相關新聞

雇陣頭放佛經「歡送」分局長 鬧事男子下場出爐

新竹縣竹東警分局9月15日發生陣頭、白獅「祝賀」前分局長江建忠榮陞的侮辱公署案，綽號「朱子」的35歲朱姓男子因不滿滿卡拉...

恐嚇太陽能光電廠商 男寄槍彈照勒索20萬被起訴

45歲謝姓男子以 LINE 傳送訊息給在台南市鹽水區太陽能光電案場施工某科技公司董事長與經理，涉嫌要求須支付錢財以確保工...

虐死派遣員工棄屍 在逃員工已落網今檢聲押獲准

台中市人力派遣公司蔣姓員工遭多人持鋁棒毆打致死後棄屍，檢警在上月底陸續逮捕該公司陳姓老闆娘、兒子及員工、友人等10名涉案...

持槍拒捕被擊斃今解剖 白髮老母：兒子做的事與我無關

高雄市43歲陳姓男子昨在台南持槍拒捕，被台南保大霹靂小组員警擊斃，今天下午1點多在檢警台南市立殯儀館解剖遺體，並動用法醫...

文協百年之後 政府保護文資夠力嗎？

總統蔡英文在紀念會上表示「文化有活力、國家就有力量。」「我們不只是紀念一個年代、一批人物，更要延續他們的精神，作為台灣進步的力量。」但是文化要永續，靠的是現在《文化資產保存法》所訂定的「有形／無形文化資產」去乘載與傳承歷史記憶。若文化資產消失覆滅了，那歷史文化如何延續，我們該如何追尋族群意識？

屏東廂型車自撞路樹 駕駛落跑留4名移工受困車內

屏東佳冬台一線南下428公里處，昨天凌晨一輛小型廂型車自撞路樹，駕駛逃逸卻留下4名移工在車內，警消獲報後前往救援，所幸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。