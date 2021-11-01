老婦運動場遭撞昏迷 家屬盼還公道

老婦日前在板橋第二運動場散步，沒想到被學生練跑撞倒昏迷，家屬憤而臉書貼文質疑運動安全並要求一個公道。市長侯友宜今天受訪時表示，體育處全力協助、關懷、照顧受傷的民眾並檢討。

家屬日前在臉書貼文指出，10月18日全運會期間，未盡管理職責，縱容新北市私立莊敬高級工業家事職業學校體育團隊到新北市板橋區第二運動場進行訓練，強占跑道（散步民眾用的外側跑道）進行比賽衝刺訓練。

家屬貼文稱，72歲的媽媽行經外圈跑道（第六跑道）時，在無防備之下，背後被高速撞擊，翻滾後倒地，未及時送醫，時間拖延，害媽媽腦部「大量腦出血」，昏迷指數只有4 。

家屬說，爸爸頓時沒了依靠，終日以淚洗面。「我和妹妹傷心了幾天，我偷偷躲在教室哭泣，不敢讓學生知道」，最後決定提告並哭著說：「爸爸！我要的只是一個公道」後來只告了教練及選手過失傷害。

新北市長侯友宜今天到議會市政總質詢時接受媒體聯訪，他對此事件表示，面對民眾的受傷，非常的難過，已經交代我們體育處全力協助、關懷、照顧受傷的民眾，希望能夠早一點康復。並要求體育處針對場館的利用相關的問題去好好的思考跟檢討。

體育處長洪玉玲接受中央社記者訪問時表示，板二田徑場屬於開放空間，平時提供市民自由運動使用。事發後已當面關懷慰問家屬，專人協助後續相關事宜。各相關單位也會就社會救助、醫療、保險理賠等給予最大的關懷與協助。

警方表示，經被害人家屬提告，涉嫌的學生及教練均依過失傷害罪嫌函請新北少年法院、新北地檢署偵辦。