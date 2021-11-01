雇陣頭放佛經「歡送」分局長 鬧事男子下場出爐

新竹縣竹東警分局9月15日發生陣頭、白獅「祝賀」前分局長江建忠榮陞的侮辱公署案，綽號「朱子」的35歲朱姓男子因不滿滿卡拉OK店常遭取締導致停業，竟找來大批人馬到竹東分局前鳴炮歡慶，還請來佛祖車、白獅及蜈蚣陣在分局前遶行；新竹地院審理終結，將朱依侮辱公署罪判刑4月可易科罰金12萬元。

判決書指出，朱男因江建忠擔任竹東分局長期間對轄內幫派經常活動處所頻繁規畫勤務，執行臨檢及專案掃蕩，導致心生不滿，得知竹東分局將於9月13日進行分局長異動，竟找來民俗技藝團、葬儀社，用3萬7千元聘僱佛祖車、舞獅團等陣頭，約定好在15日下午1點半於竹東一間禮儀社前集合，由改裝佛祖車沿路播放佛曲，車頭LED燈字幕則顯示「一路好走」字樣作為前導車，後方由吉普車拖著擺放大鼓長板車組成蜈蚣陣頭，並於車頭掛有「恭喜升遷」「普天同慶」等字樣匾額。

一票人馬浩浩蕩蕩行經新竹縣竹東鎮水資路、北興路、興農街、東寧路、大同路至竹東分局正門廣場前，先由不明人士放鞭炮、擊鼓，佛祖車行經竹東分局大門前，朱男隨即下車在現場指揮蜈蚣陣頭繞行竹東分局前廣場1圈，並由白獅團成員穿上黑衣、白褲及黑鞋，在廣場前以喪禮習俗所使用，以拜祭先人的2隻白獅表演舞獅，竹東分局則以警車與之對峙，最後白獅表演結束，蜈蚣陣頭又繞行1圈，眾人才散去，藉此表達「讓你早日出殯」、「要把你送上山頭」及「掃除瘟神」等意義。

法官指出，朱男先前就曾犯妨害公務侮辱公務員罪遭處拘役55日，竟不知警惕，僅因江建忠對轄區內幫派活動頻繁處臨檢及掃蕩，就找來佛祖車隊、蜈蚣陣頭、舞白獅團聚眾大張旗鼓繞行竹東市區街道直至分局正門，並於竹東分局廣場前指揮陣頭成員，以專用於喪禮祭拜的蜈蚣陣頭、白獅舞等繞行表演，讓一般民眾都瞧見，藉此表達不滿、鄙視、詛咒之意。