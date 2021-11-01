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恐嚇太陽能光電廠商 男寄槍彈照勒索20萬被起訴
45歲謝姓男子以 LINE 傳送訊息給在台南市鹽水區太陽能光電案場施工某科技公司董事長與經理，涉嫌要求須支付錢財以確保工程順利進行，還傳送槍枝及子彈照片以恐嚇被害人，台南地檢署偵查終結依恐嚇取財罪嫌提起公訴。
南檢察官郭書鳴接獲民眾檢舉，指稱謝姓男子多次以 LINE 傳送訊息給在鹽水區太陽能光電案場施工某科技公司董事長與經理，要求須支付錢財以確保工程順利進行，並曾傳送槍枝及子彈照片以恐嚇被害人，被害人心生畏懼而透過匯款方式支付20萬元給謝。
今年10月5日，郭書鳴 指揮學甲警 分局，持搜索票及拘票針對向綠能廠商恐嚇取財謝執行搜索及拘提，訊問後認被告謝涉及刑法恐嚇取財罪嫌重大，且有滅證、勾串共犯、證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准後，10月29日偵查終結提起公訴。
檢察官於起訴書中指出，謝此舉不僅危害被害人私人權益，更易使各界對於台南地區投資環境是否安全產生疑慮，影響國家能源轉型政策推展，因而請求法院針對謝男行為量處適當刑度。
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