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他開贓車送女友 警攔車逮人 女傻眼「車是你偷的？」
高雄38歲蕭男昨晚6時許在85大樓地下停車場涉嫌偷車，車主發現車輛遭竊後報案。轄區苓雅分局成功路派出所根據沿途監視器，晚間8點在鳳山區逮到蕭嫌，車上還載著兩名年輕辣妹，另在車上搜出大麻0.4公克、一粒眠6顆；剛做完頭髮的兩女發現竟坐上贓車，還被帶回警局採尿，氣得直呼「有夠衰」。
警方調查，昨傍晚蕭嫌見這輛黑色豐田轎車停在地下停車場，趁四下無人時撬開車門，成功發動車輛後往鳳山逃逸；車主6時準備取車時，發現汽車遭竊立即報警，警方組成專案小組偵辦，從附近監視器掌握蕭嫌行蹤，最後在距離案發地7公里外的鳳山區，逮到駕駛贓車的蕭嫌。
據了解，蕭嫌行竊得手後，立即開著黑色轎車，貼心的載女友及女友閨密到髮廊理髮，沒料準備離開時，當場被警方攔截；蕭嫌被逮時，還故作鎮定稱「車是朋友借來的」，但警方當蕭嫌面詢問車主，立即打臉蕭嫌「根本不認識他」，車上兩女發現坐上贓車，質問蕭嫌「車是你偷的？」「真是有夠衰」。
警方當場逮捕蕭嫌，並實施附帶搜索，車上起獲毒品、安非他命吸食器等。蕭嫌見毒品被搜出，當場認吸毒、行竊，案發後約2小時就宣告破案，警詢後依竊盜罪、毒品危害防制條例，今早移送高雄地檢署偵辦，至於車上另兩名女子，已採尿送驗，釐清有無毒品反應。
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