【重磅快評】江子翠北捷鄭捷隨機殺人重現東京

七年前台北捷運板南線江子翠站四死二十餘傷的鄭捷隨機殺人案昨晚在東京重演，二十餘歲嫌犯無動機狂砍，迄今十七傷、一人危急，嫌犯竟然還在過他的萬聖節，安坐等待警方上門緝捕。這類型犯案已被認為是現代社會到處存在的未爆彈，但台灣拿人民稅款揮霍的衙門迄今「司法精神病院」倡議，是應對之策？

鄭捷犯案，北捷近年超過年均一百億人次的旅客，在鄭捷犯案後出現頓挫，旅客上車怕怕，尤其是江子翠之後長隧道過淡水河隧道的四分鐘運程，旅客擔心會不會成為另一個鄭捷案的被害者。

鄭捷案大家只看到他的眼神，但為什麼犯案？沒有答案。鄭捷在判決死刑定讞後僅12天，即跨過之前四十餘待槍決死刑犯先斃命，沒人過問鄭捷到底怎麼想，為什麼無動機的隨機犯案？司法機關順應民意的快速槍決鄭捷，但是犯案的原因、下次爆發的種子依然在社會亂竄。

是不是無動機犯案？迄今沒有答案。最早、最震撼人心是1995年東京地鐵沙林毒氣事件，超過6000人死傷，20餘年後法院才判決奧姆真理教為首者死刑，但是罪惡種子迄未斷過，隨時可能爆發，大家處在不安中，誰能照顧大家？平靜的生活只是卑微的請求。

鄭捷12天即伏法，政府可能博得「明快執法」好名，但12天急速開鍘，對鄭捷行為動機有足夠瞭解嗎？會不會有下一個鄭捷？官府當然沒有答案，趕緊結案、存檔，其餘管他呢！司法單位如此，衛生心理旁支部會更如此。

因為精神醫療體系有問題，周邊的司法體系可理解也是應對無妨，最近提出「司法精神病院」的創意，真的很有創意。不知道鄭捷為何犯案？甚至審理過程是不想知道鄭捷犯案動機，怎麼去防杜下次慘案發生？糊裡糊塗設計出「司法精神病房」，不客氣的說，自己先進去體驗一番。