開槍自戕男死亡 家屬想幫他做最後一事捐器官無法如願

戴姓男子昨晚持槍在台中市遇警方追捕，他開槍自戕命危，家屬同意捐出他器官，「能捐的都捐出」，想為他做最後一件事，幫更多人，但檢察官今晚進行器官捐贈作業時，醫院對他抽血發現有毒品反應，檢察官不同意器捐。

台中地檢署檢察官陳振義今晚到醫院前往進行器官捐贈作業時，戴嫌經醫院抽血檢驗仍有毒品反應，檢察官不同意器捐，只宣告死亡。

台中市清水警分局昨晚追捕持槍的戴姓男子，他聲稱要整理物品再隨警方歸案，卻在套房內開槍自戕，送醫急救命危，據了解，他涉及販毒案已服刑10年，前年出獄，現在假釋中，如果又犯案被捕，要再服未完的刑期和槍砲刑責，至少要再被關15年，他可能被關到怕，才遇警開槍自戕；家屬已向醫院表明，想捐出戴男器官，為他做的最後一件事，幫助更多人。

警方昨晚在台中市區39歲戴男開槍自戕套房內，取出一把改造九O手槍、一顆彈殼、二個彈匣和13顆子彈，也發現一張筆記本紙寫的遺書，內容交待給母親，只簡單幾字「母啊，對不起，下輩子再回報孝順你」，據了解，戴男不知被警方鎖定跟蹤，持槍逃進朋友租的套房時已六神無主，倉惶決定自戕並寫遺書，遺書內容才只寫潦草幾字。

據急救的中山醫學院附設醫院指出，戴男到院時意識清醒，由神經外科醫師開腦搶救，但因傷勢嚴重，家屬最後同意放棄急救，家屬向院方表示，想替戴捐贈可用器官，幫助他人；由醫院器官捐贈協調師向家屬說明器捐注意事項，並進行第二次腦死判定，才算完成判定腦死程序， 以進行器官捐贈，今晚醫院已完成醫師對戴男第二次的腦死判定，本計畫立即進行捐贈配對作業。