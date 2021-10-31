「媽，下輩子再回報！」假釋犯自戕 家屬放棄急救器捐

台中市清水警分局偵查隊昨晚追查戴姓男子持有槍枝案，戴見警方上門，要求警方「給我時間整理東西」不料屋內卻傳來槍響，警方破門進屋，發現他已開槍自戕，經急救後，家屬考慮腦部傷勢嚴重，已簽署放棄急救同意書，將進行器官捐贈。

據指出，戴姓男子（39歲）的遺書中提到「母啊，不好意思，下輩子再回報你」他有毒品前科，曾入獄服刑10餘年，前年假釋出獄，如果又犯案被捕，要再服未完的刑期和槍砲刑責，至少要再被關15年。

據急救的中山醫學院附設醫院指出，戴男到院時意識清醒，由神經外科醫師開腦搶救，但因傷勢嚴重，家屬最後同意放棄急救。家屬向院方表示，想替戴捐贈可用器官，幫助他人；目前由醫院器官捐贈協調師向家屬說明器捐注意事項，並進行第2次腦死判定，才算完成判定腦死程序，以進行器官捐贈。

據指出，警方因掌握戴姓男子持有槍枝，昨晚8時許發現他在興大路友人租屋處躲藏，立即趕往查緝。戴在屋內表示需整理物品，要求警方不要進入，但約30分鐘後警方突然聽到槍響，進屋發現他頭部中槍，於是趕緊將他送醫。

警方說，員警在屋內搜出1把改造手槍、13發子彈、2個彈夾和13顆子彈，並研判戴是朝頭部右側開槍射擊、子彈從左側貫穿，至於槍枝從何而來還需調查。

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