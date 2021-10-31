影／新北民樂公園驚傳槍響 衝鋒槍自轟腦門男殞命

新北市中和區民樂公園廣場今天上午8時許驚傳槍響，42歲呂姓男子被發現頭部中彈當場殞命，身旁留有1把改造衝鋒槍，警方在他的背包找到遺書，疑似罹患罕見疾病恐將失明因而輕生。詳情由警方調查中。

這處公園廣場位於住宅密集的中和區員山路266巷內，周邊有大樓和公寓，清晨巨大槍響震驚許多附近居民，立即向警方報案有人罕見舉長槍自轟腦門倒臥血泊。員警趕抵發現男子已經死亡，隨即以帷幕遮避大體並拉起封鎖線，由新北市警局鑑識中心派員到場採證。

警方初步調查，現場遺留的衝鋒槍和彈殼1枚、子彈5顆，研判是玩具店買來自己改造，死者呂姓男子有毀損、傷害、毒品等刑案紀錄，右手持槍靠在右太陽穴扣下板機，子彈從左側太陽穴貫穿射出。

他的隨身背包內找藥物及診斷書、遺書，呂男自稱罹患罕見疾病長期就醫，醫生告知可能失明，擔心病情拖累家人，因此尋短，並指定家人處理後事，警方已聯絡家屬，並將進一步釐清死因與追查槍枝來源。

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