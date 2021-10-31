快訊

青少年第二劑BNT喊卡「改成人先打」 三因素納入考量　

本土連6日+0！今增6例境外移入 1美國入境女突破性感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北民樂公園驚傳槍響 衝鋒槍自轟腦門男殞命

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市中和區民樂公園廣場今天上午8時許驚傳槍響，42歲呂姓男子被發現頭部中彈當場殞命，身旁留有1把改造衝鋒槍，警方在他的背包找到遺書，疑似罹患罕見疾病恐將失明因而輕生。詳情由警方調查中。

這處公園廣場位於住宅密集的中和區員山路266巷內，周邊有大樓和公寓，清晨巨大槍響震驚許多附近居民，立即向警方報案有人罕見舉長槍自轟腦門倒臥血泊。員警趕抵發現男子已經死亡，隨即以帷幕遮避大體並拉起封鎖線，由新北市警局鑑識中心派員到場採證。

警方初步調查，現場遺留的衝鋒槍和彈殼1枚、子彈5顆，研判是玩具店買來自己改造，死者呂姓男子有毀損、傷害、毒品等刑案紀錄，右手持槍靠在右太陽穴扣下板機，子彈從左側太陽穴貫穿射出。

他的隨身背包內找藥物及診斷書、遺書，呂男自稱罹患罕見疾病長期就醫，醫生告知可能失明，擔心病情拖累家人，因此尋短，並指定家人處理後事，警方已聯絡家屬，並將進一步釐清死因與追查槍枝來源。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新北市中和區民樂公園今天上午驚傳槍響，1名男子在兒童遊樂區被發現頭部中彈當場殞命，警方拉起封鎖線展開調查。記者林昭彰／翻攝
新北市中和區民樂公園今天上午驚傳槍響，1名男子在兒童遊樂區被發現頭部中彈當場殞命，警方拉起封鎖線展開調查。記者林昭彰／翻攝
新北市中和區民樂公園今天上午驚傳槍響，1名男子在兒童遊樂區被發現頭部中彈當場殞命，警方拉起封鎖線展開調查。記者林昭彰／翻攝
新北市中和區民樂公園今天上午驚傳槍響，1名男子在兒童遊樂區被發現頭部中彈當場殞命，警方拉起封鎖線展開調查。記者林昭彰／翻攝
新北市中和區民樂公園今天上午驚傳槍響，1名男子在兒童遊樂區被發現頭部中彈當場殞命，警方拉起封鎖線展開調查。記者林昭彰／翻攝
新北市中和區民樂公園今天上午驚傳槍響，1名男子在兒童遊樂區被發現頭部中彈當場殞命，警方拉起封鎖線展開調查。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

新北／永和鄉村風悠閒咖啡廳 DIY手作課程 單品咖啡 自製甜點

影／陽台與警對峙喊稱「收東西」 男半小時寫完遺書後自戕

新北萬聖節活動萬頭攢動 侯友宜變吸血鬼王盼吸光病毒

三位副發言人陪同掃街預告參選？侯友宜：青年前途無可限量

相關新聞

男舉槍拒捕遭擊斃身上17彈孔 檢警今相驗擇期解剖

高雄陳姓男子今天清晨在台南市中西區一家平價飯店地下室，遭警方圍捕企圖舉槍反擊，遭台南市保大員警開16槍擊斃，台南檢警今天...

「善良仔」被擊斃 友：他曾說遇到不是自戕就是對開

高雄市警局岡山分局警員26日查訪通緝犯，突遭綽號「善良」的陳姓男子開槍射擊，導致警員遭跳彈所傷，其餘綽號「蛋頭」的李姓男...

影／男疑吸K菸毒駕高速擦撞警車 失控撞10輛汽機車

29歲吳姓男子今天凌晨3時許疑似毒駕，在台北市中山北路民生東路口撞擊正在停等左轉的警車，失控衝向路旁撞擊3輛汽車6輛機車...

影／新北民樂公園驚傳槍響 衝鋒槍自轟腦門男殞命

新北市中和區民樂公園廣場今天上午8時許驚傳槍響，42歲呂姓男子被發現頭部中彈當場殞命，身旁留有1把改造衝鋒槍，警方在他的...

男舉槍拒捕遭擊斃 警：符合警械用槍規定 配合檢方調查

台南市政府警察局保安警察大隊霹靂小組幹員，今凌晨支援高雄警方在南市中西區康樂街某地下1樓出租套房，擊斃26日在岡山開槍襲...

假釋犯與警對峙開槍自戕命危 若被捕回籠至少再關15年

台中市清水警分局昨晚追捕持槍的39歲戴姓男子，他聲稱要整理物品再隨警方歸案，卻在套房內開槍自戕，送醫急救命危，據了解，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。