男舉槍拒捕遭擊斃 警：符合警械用槍規定 配合檢方調查
台南市政府警察局保安警察大隊霹靂小組幹員，今凌晨支援高雄警方在南市中西區康樂街某地下1樓出租套房，擊斃26日在岡山開槍襲警陳男，南市保大表示，開槍過程符合警械使用條例用槍規定，後續仍配合檢察官進行相驗及相關調查。
保大說，凌晨1點執行攻堅勤務的過程，高雄市警察局執行10月26日持槍射擊高雄市員警的陳男，涉嫌槍砲、殺人未遂及毒品案專案逮捕任務，申請特殊任務警力支援攻堅。
今天凌晨0時42分執行攻堅，經破門後發現陳持槍，員警立即喝斥放下武器，惟歹徒仍欲持槍自戕失敗，續拉滑套上膛指向員警，員警隨即還擊16槍，待其無還擊能力員警即停止射擊，符合警械使用條例用槍規定，後續本大隊仍配合檢察官進行相驗及相關調查。
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