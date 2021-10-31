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男舉槍拒捕遭擊斃身上17彈孔 檢警今相驗擇期解剖

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

高雄陳姓男子今天清晨在台南市中西區一家平價飯店地下室，遭警方圍捕企圖舉槍反擊，遭台南市保大員警開16槍擊斃，台南檢警今天上午11點多進行初步相驗，陳母傷心認屍，不發一語。南檢指出，死者身上有17個彈孔，分布在頭部、雙手、左腳、前胸，真正死因以及貫入與貫出口，待擇期解剖確認。

高雄市岡山警分局陳姓警員，10月26日越區到三民區查緝殺人通緝犯時，意外遭遇其他3名歹徒，並被43歲陳姓男子開槍反擊，陳姓警員左小腿被跳彈擊中，陳姓男子逃亡跑到台南市中西區一家平假飯店地下室躲藏，今天清晨近1點，台南和高雄警方前往圍捕，陳舉槍作勢反擊，遭攻堅台南保大霹靂小組3名員警開16槍擊斃。

據了解，台南保大霹靂小組4名員警支援今天清晨攻堅，其中一人負責敲陳姓男子房門，並表明身分後，陳姓男子不理會，隨即破門，員警破門後發現陳持槍，立即喝斥放下武器，但陳仍欲持槍自戕失敗，續拉滑套上膛指向員警，林姓分隊和王及李姓警員隨即還擊共16槍，待其無還擊能力員警即停止射擊。

台南市保安大隊說，警方用槍符合警械使用條例用槍規定，後續配合檢察官調查。

陳姓男子母親今天從高雄到台南市認屍，據了解，她雖對初步相驗沒有意見，檢察官問她兒子被警方擊斃，是否要提告，陳母表示要和其他家屬討論研究再決定。

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高雄陳姓男子持槍拒捕，遭台南警方擊斃，陳母（右二）由家人陪同傷心認屍。記者黃宣翰／攝影
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