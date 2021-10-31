「善良仔」被擊斃 友：他曾說遇到不是自戕就是對開

高雄市警局岡山分局警員26日查訪通緝犯，突遭綽號「善良」的陳姓男子開槍射擊，導致警員遭跳彈所傷，其餘綽號「蛋頭」的李姓男子、「平仔」的林姓男子逃逸，僅剩「劉仔」劉姓男子被警員英勇制服，當場被逮。事後警方共組專案小組追緝，今天凌晨零時許在台南市中西區康樂街上的出租套房攻堅時，連開16槍，當場將陳男擊斃。

高雄市警察局長黃明昭表示，警方在這5天追緝過程中，接應陳男的友人曾轉述「善良」曾說「若遇到警察，不是他自戕，就是朝著警方開槍」。高雄市刑大偵二隊去年曾在雲林縣麥寮鄉抓過陳男，當時陳也激烈反抗。

岡山警分局壽天派出所陳姓、劉姓警員，本月26日到三民區昌裕街上某出租套房，要查訪1名年齡已8旬的殺人未遂通緝犯，不料陳男等人突奪門而出，對著警察開槍，跳彈擊中陳員左小腿。

英勇的陳員負傷後仍與同事合力制伏「劉仔」劉男（48歲），其餘「蛋頭」李男（41歲）、「平仔」林男（50歲）、「善良」陳男（42歲）分乘兩輛車逃逸。警方先後陸續在旗山、台南市東區逮捕林男、李男到案。

至於陳男騎機車逃逸期間，5天來從高雄到台南市永康區、安南區、中西區四處藏匿，還有人接應，讓警方大為頭痛，多次撲空，直到昨天晚間循線，發現陳男藏身在中西區康樂街上某地下1樓出租套房，派出48名警力強行攻堅。

陳男見警方破門，立即坐在床上持手槍朝頭部射擊2發，都未順利擊發，陳立即拉滑套將子彈退出，改將槍口轉向警方，因情況急迫，警方射擊16槍還擊，制止陳嫌繼續開槍射擊，當場將他擊斃。

陳男遭擊倒後，警方立即通報救護人員到場實施緊急救護，送台南市成大醫院急救，院方宣告不治。案發現場由台南市警局派員進行封鎖、實施鑑識及後續相驗作為；並於現場查扣改造手槍1 枝、子彈14顆、毒品安非他命4包（計44.6公克）、吸食器3組、現金6萬2015元等證物。

其餘劉男等人移送地檢署，劉以2萬元交保、林男10萬元交保、李男送戒治所進行勒戒。

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