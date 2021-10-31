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影／男疑吸K菸毒駕高速擦撞警車 失控撞10輛汽機車
29歲吳姓男子今天凌晨3時許疑似毒駕，在台北市中山北路民生東路口撞擊正在停等左轉的警車，失控衝向路旁撞擊3輛汽車6輛機車，車禍波及10輛車。警方在吳男車上查獲三級毒品愷他命成分的吸管、卡片，全案依毒品危害防制條例罪嫌送辦。
中山警分局長春路派所警車今天凌晨3時許巡邏，行經民生東路一段往西欲左轉中山北路，在中山二派出所前的路口停等準備左轉時，吳男駕車從民生西路西往東迎面而來，左側高速擦撞巡邏警車左前保險桿，隨即失控衝向路旁，再撞擊3輛汽車9輛機車，共計10輛汽機車受損。
車禍事故鑑識人員到場採證，在車內駕駛座旁發現沾有白色粉末吸管及卡片一張，經檢驗呈三級毒品愷他命陽性反應。吳男認罪，坦承昨晚有吸食愷他命香菸，隨後開車出門找朋友。警方採驗毒品濃度，待檢驗結果出爐，才能確認是否達不能安全駕駛程度，全案依照毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
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