影／男疑吸K菸毒駕高速擦撞警車 失控撞10輛汽機車

29歲吳姓男子今天凌晨3時許疑似毒駕，在台北市中山北路民生東路口撞擊正在停等左轉的警車，失控衝向路旁撞擊3輛汽車6輛機車，車禍波及10輛車。警方在吳男車上查獲三級毒品愷他命成分的吸管、卡片，全案依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

中山警分局長春路派所警車今天凌晨3時許巡邏，行經民生東路一段往西欲左轉中山北路，在中山二派出所前的路口停等準備左轉時，吳男駕車從民生西路西往東迎面而來，左側高速擦撞巡邏警車左前保險桿，隨即失控衝向路旁，再撞擊3輛汽車9輛機車，共計10輛汽機車受損。