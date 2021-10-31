假釋犯與警對峙開槍自戕命危 若被捕回籠至少再關15年

台中市清水警分局昨晚追捕持槍的39歲戴姓男子，他聲稱要整理物品再隨警方歸案，卻在套房內開槍自戕，送醫急救命危，據了解，他涉及販毒案已服刑10年，前年出獄，現在假釋中，如果又犯案被捕，要再服未完的刑期和槍砲刑責，至少要再被關15年，他可能被關到怕，才遇警開槍自戕。

據了解，警方昨晚在台中市區戴男開槍自戕套房內，取出一把改造90手槍，一顆彈殼、2個彈夾和13顆子彈，也發現一張筆記本紙寫的遺書，內容交待給母親，只簡單幾字「母啊，不好意思，下輩子再回報你」。

昨晚8點30分，台中市警察局清水分局追查持槍案，戴男在3樓出租陽台跟警方僵持，並堅稱「你們上來我就要開槍」，要求警方給他20分鐘「收東西」，過程中警方擔心引發槍戰，持續與戴交談，員警在樓下，戴在樓上陽台，雙方不斷對話「你要勇敢面對所犯的錯誤」，他回應會冷清一下再投案，時間超過半小時，警方要求戴下樓，卻聽到一聲槍響，警方衝進屋內救人，戴嫌頭部中彈，有些微意識，救護車送往中山醫學大學附設醫院，尚未脫離險境。

據指出，戴男曾因販毒案被判重刑，服刑10年後，前年假釋，他假釋期間再持有槍彈需再服未完的刑期，警方仍追查槍枝來源和同夥中。

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