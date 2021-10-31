男盜採北投石被抓不悔改 才起訴又再犯

陳姓男子今年9月因盜採含有稀有放射性溫泉元素成分「鐳」的礦物「北投石」，10月才被起訴，10月29日上午8時許再度犯案。警方接獲民眾報案到場人贓俱獲，查獲8.8公斤的北投石和探測器等工具，全案依照竊盜、文化資產保護法移送犯辦。

警方指出，10月29日8時45分許，民眾報稱行經北投區光明路旁木棧橋時，發現有一男子姓名正在溪床挖掘石頭，行跡十分可疑。警方到場發現男子行為喝斥停止動作，男子沿著溪床爬上岸後當場逮捕，並起出北投石約8.8公斤(市價待估)、犯案所用之鐵橇2支、探照頭燈1頂及探輻射探測器1台。

據悉，男子就是在今年9月15日摸黑盜採北投石的犯嫌，當時盜採重達25.9公斤的北投石，陳男認罪遭士林地檢署認定，闖進北投溪第4瀧木棧橋下方左側，為北市府公告的北投石自然保留區，從重依照文資法破壞自然紀念物罪嫌起訴。

警方指出，陳男在短時間內再度犯案，選在光天化日之下大膽盜竊北投石，全案經偵訊後，陳嫌坦承不諱，全案依竊盜罪及文資法移送法辦。