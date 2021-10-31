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攻堅畫面曝光！槍毒犯持槍拒捕 遭警開16槍還擊中彈身亡
高雄岡山警分局陳姓、劉姓員警26日查訪通緝犯，卻突遭4名槍毒販開槍射擊，陳員被跳彈所傷送醫無礙，警方事後組成專案小組追緝，先前陸續追捕3嫌到案，今凌晨0時許，在台南市康樂街某出租套房要拘捕最後一名陳姓犯嫌時，對方連開兩槍朝頭部自戕未果，持槍對著攻堅員警想要拒捕，遭警方連開16槍擊斃，高雄市警局長黃明昭預計上午10時對外說明。
26日涉嫌開槍的犯嫌，其中1名劉嫌當場被負傷的陳姓警員拉住壓制，其餘3人分乘兩部車逃逸，警方先後陸續在旗山、台南市東區拘捕綽號「彈頭」的李嫌、林嫌到案，僅剩綽號「善良」的陳姓犯嫌（42歲）在逃。
高雄市警方根據掌握的情資，與刑事局偵八大隊偵三隊、岡山分局、三民二分局、台南市警方組成專案小組，由於掌握最後一名陳嫌行蹤，由台南市保大特勤全副武裝，今凌晨0時42分許，持拘票到台南市中西區康樂街某地下1樓出租套房攻堅。
但陳嫌見警方破門進屋，立即坐在床上持槍對頭部射擊，但連扣板機2次，子彈僅退彈卻未擊發，他當場續拉滑套上膛，將槍口指著攻堅員警，由於情況急迫，特勤警員立即連開16槍還擊，當場在屋內擊斃陳嫌，送台南成大醫院急救宣告不治。
警方於現場查扣改造手槍1 枝、子彈14顆、毒品安非他命4包（計44.6公克）、吸食器3組、現金62015元等證物。目前26日涉嫌開槍的犯嫌已全數到案，均依法移請高雄地檢偵辦。
警方表示，全案共計查扣改造手槍1枝、子彈30顆、毒品海洛因24.54公克、安非他命1049.07公克、新臺幣80215元、毒品分裝器具一批等證物，預計上午10點由局長黃明昭在三民二分局對外說明，展現嚴正執法決心。
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