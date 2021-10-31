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高雄犯嫌開槍襲警案 在逃陳男台南拒捕遭警擊斃
台南市保大霹靂小組今天凌晨1點多配合高雄市岡山警分局在台南市中西區一家平價飯店地下停車場，圍捕陳姓中年嫌犯時，陳疑舉槍作勢反抗，保大員警開槍回擊，陳身中數槍被送到成大醫院急救無效，台南檢警今將相驗查明死因。
高雄市岡山分局兩名警員10月26日，到三民區一間透天出租套房查緝黃姓殺人未遂通緝犯，想不到住隔壁的4名槍毒要犯聽到警察登門，誤以為被鎖定而開槍竄逃；陳姓警員被流彈擊傷左小腿，但仍負傷與同事制伏其中一名劉姓犯嫌。
當天高雄市岡山警分局壽天派出所陳姓警員與劉姓同事接獲線報，指涉犯殺人未遂被判刑8年、未入監遭通緝的黃姓老翁躲在三民區一棟四層樓透天厝，該透天厝內為出租套房，因線報準確，兩人穿便衣、未配槍到場查訪。
透天厝每層有3間出租套房，兩警進入1樓，對第1間套房敲門後，劉姓男子（48歲）等4人突然奪門而出，混亂中有人開槍，跳彈打傷陳員左小腿；陳負傷後仍與同事合力制伏劉，但其餘3人逃出透天厝跳上白色轎車，其中1人來不及關妥車門，車輛起步後被甩出，跛腳跑上另輛黑色轎車逃逸，現場遺留兩部手機。
經專案小組追查，27日凌晨在旗山區某汽車旅館房內，持拘票逮捕綽號「彈頭」的李姓犯嫌（41歲），此案還有林姓以及另一名男子兩名犯嫌在逃。
其中陳姓男子躲到台南市中西區一家平假飯店，岡山警分局員警和台南市保大霹靂小組員警今天清晨1點多前住緝捕，陳在地下室持槍拒捕，據了解，陳曾舉槍要自戕未擊發後，再拉滑套企圖反擊，保大員警見情況危急，開槍回擊，陳中槍身亡。
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