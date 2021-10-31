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影／持槍男畏罪自戕急救中 屋主嘆：才剛出租就出事

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市清水警分局鎖定有毒品前科戴男，30日晚間8點半查緝到戴租屋處，戴男向警方供稱「要整理東西」，半小時後，忽然聽到「碰」一聲槍響，戴疑畏罪舉槍自戕，警消送醫急救中，尚未脫離險境。屋主無奈，戴男的友人今天剛承租套房，「才剛出租就出事…」。

據悉，39歲戴男(有毒前科)隨時持槍防身，晚間清水警分局偵查隊隊長林明瑤帶隊10多名警力緝捕戴男，嫌犯逃至台中市興大路友人的租屋處，晚上8點半到達現場，經警方溝通，戴稱「要整理物品」，要警方不要進入。

但經三十幾分鐘之後，突然聽到「碰」槍響，警方進入發現戴男頭部中槍，立即叫救護車送中山醫搶救，尚未脫離險境。

警方表示，戴男傷勢從頭部右邊貫穿至左邊出來，由於擊發點有偏離，現場仍有呼吸心跳，目前院方手術搶救中。

據了解，現場套房內留有一顆彈殼、2個彈夾、13顆子彈，犯嫌使用的是90改造手槍，初步查無毒品，鑑識人員封鎖現場，採集相關跡證中。

清水警分局指出，至於戴男為何舉槍自戕，槍枝來源，有待進一步調查釐清。

台中市清水警分局鎖定有毒品前科戴男，戴疑畏罪舉槍自戕，警消送醫急救中，尚未脫離險境。圖／讀者提供
台中市清水警分局鎖定有毒品前科戴男，戴疑畏罪舉槍自戕，警消送醫急救中，尚未脫離險境。圖／讀者提供

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