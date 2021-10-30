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疑網上起口角...高雄鳳山昨傳槍響 警方逮3人起獲1把手槍
高雄鳳山昨（29）晚傳槍響，有兩派人馬在臉書上，疑因一位暱稱「維哥」的男子引發爭執，雙方昨在鳳山區五甲三路、福祥街相遇，沿路飛車追逐到五甲地區某汽車旅館前，其中一方開了3槍後離去。鳳山警方目前已逮3人，起獲一把制式手槍，還在擴大偵辦中。
鳳山警分局昨天晚上10點40分左右，接獲鳳山區福祥街疑似有人開槍。當警方獲報趕到場時，已無可疑人車，現場留著3顆疑似道具槍空彈殼。
經警方查訪，雙方疑在臉書因一名綽號「維哥」的男子而引發糾紛，2方人馬相約在鳳山區福祥街談判，並在五甲地區飛車追逐，最後在五甲區某汽車旅館前，後車一方人員對著前車開了3槍，幸無人傷亡。
目前警方已逮25歲及23歲的陳姓兄弟，還有一名何男（21歲），另起獲制式手槍1支、空氣步槍1支。警方已組專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦，另針對當日同型車輛擴大追查偵辦。
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