快訊

習近平21個月沒跨出國門一步 紐時：原因不只是疫情

樂天銀董事長簡明仁飽受胃癌之苦 醫曝四大致病因子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑網上起口角...高雄鳳山昨傳槍響 警方逮3人起獲1把手槍

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鳳山昨（29）晚傳槍響，有兩派人馬在臉書上，疑因一位暱稱「維哥」的男子引發爭執，雙方昨在鳳山區五甲三路、福祥街相遇，沿路飛車追逐到五甲地區某汽車旅館前，其中一方開了3槍後離去。鳳山警方目前已逮3人，起獲一把制式手槍，還在擴大偵辦中。

鳳山警分局昨天晚上10點40分左右，接獲鳳山區福祥街疑似有人開槍。當警方獲報趕到場時，已無可疑人車，現場留著3顆疑似道具槍空彈殼。

經警方查訪，雙方疑在臉書因一名綽號「維哥」的男子而引發糾紛，2方人馬相約在鳳山區福祥街談判，並在五甲地區飛車追逐，最後在五甲區某汽車旅館前，後車一方人員對著前車開了3槍，幸無人傷亡。

目前警方已逮25歲及23歲的陳姓兄弟，還有一名何男（21歲），另起獲制式手槍1支、空氣步槍1支。警方已組專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦，另針對當日同型車輛擴大追查偵辦。

鳳山警分局偵查隊長郭譯隆。記者邱奕能／翻攝
鳳山警分局偵查隊長郭譯隆。記者邱奕能／翻攝
鳳山警方逮3人，積極偵辦中。記者邱奕能／翻攝
鳳山警方逮3人，積極偵辦中。記者邱奕能／翻攝

汽車旅館 高雄市 槍枝

延伸閱讀

高雄鳳山昨晚傳槍響 警逮4人積極查緝中

王浩宇「一卡皮箱」來高雄 基進黨候選人：齊為高雄打拼

高雄女欲混打BNT情緒失控 辱警及現場人員被捕

投資達人詐騙1塊變5塊 高雄婦臨櫃匯款警及時攔阻

相關新聞

疑網上起口角...高雄鳳山昨傳槍響 警方逮3人起獲1把手槍

高雄鳳山昨晚傳槍響，有兩派人馬在臉書上，疑因一位暱稱「維哥」的男子引發爭執，雙方昨在鳳山區五甲三路、福祥街相遇，沿路...

台中粗工男被11同事圍毆打死慘遭棄屍 死者母親：令人痛心

台中市從事粗工的20歲蔣姓男子28日遭11名同事圍毆致死，屍體載到其中1名行兇者的住家彰化縣埤頭鄉棄置，今天蔣男的家屬到...

鼓手蔡憶凡陳屍防疫旅館 北市民政局：昨天聯繫無異狀

獨立樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡今天被人發現陳屍在北市防疫旅館房間，得年26歲。對此，北市民政局指出，對於居家檢疫者，...

高雄鳳山昨晚傳槍響 警逮4人積極查緝中

高雄鳳山區昨（29）晚傳槍響，有兩派人馬疑因在臉書上為了一名綽號「維哥」的男子而爭吵，昨晚雙方在鳳山區五甲三路、福祥街口相遇...

【數位易容術／下】防深偽之害修法慢吞吞 專家：從影片強制標註著手

台灣尚無法規規範數位性暴力，深偽（Deepfake）變臉現象成了法律灰色地帶，多半僅能以誹謗及散播猥褻物起訴深偽影片製作者。疲弱的法律環境連瘋傳影片都無法遏止，面對這波新興科技狂潮，資安專家認為，當下對假影片的審查還未起步，要遏止事態擴大，呼籲政府和各網路平台先推動揭露真偽影片的機制，例如標註影片是深偽或原創，並加速修法規範。

城中城報告出爐 議員轟「中央到地方沒人負政治責任」

高雄城中城大火行政調查結果餘波盪漾，國民黨高市議員黃紹庭今天指出，高市府副市長林欽榮球員兼裁判，無法令人信服，46人命只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。