台中粗工男被11同事圍毆打死慘遭棄屍 死者母親：令人痛心

台中市從事粗工的20歲蔣姓男子28日遭11名同事圍毆致死，屍體載到其中1名行兇者的住家彰化縣埤頭鄉棄置，今天蔣男的家屬到埤頭鄉招魂。埤頭鄉長杜懿彩很關心此事，表示誰都不樂見發生這種事，她只說「無言」。

蔣男的家屬今天到埤頭鄉招魂，蔣男的母親說，警方透露行兇真正原因是那群人知道她兒子得到阿嬤去世後留下的一些現金，強迫她兒子提領遭拒，憤而痛下殺手，頭部明顯傷痕是致命傷。

蔣男的母親又說，她的婆婆夢見佛祖之後有這名孫子，所以暱稱「釋兒」，她兒子長期跟阿嬤吃素，常跟著阿嬤折紙蓮花，自從外出工作，會打電話問候她，是很乖的孩子，如今慘遭不幸令人痛心。

埤頭鄉長杜懿彩聽到消息，頗關心埤頭遭棄屍一案。她表示，最好不要發生不好的事，誰也都不樂見這種事，對於到埤頭棄屍，她真的「無言」。