KTV前被打對空開槍示威 鼓山警推專案維護治安

高雄林姓男子上周六在鼓山區某KTV外鬥毆，駕車離去前開槍洩憤，警方8小時內循線到大寮區將他逮捕，隔天依槍砲罪嫌移送高雄地檢署聲押獲准；事後鼓山警分局長李崇瑋立即規劃專案，昨晚起針對轄區內KTV等易滋事場所加強臨檢密度，維護轄區治安。

24歲的林男上周六在鼓山區某KTV前，撞見19歲的李姓女友與洪姓男子等人在一起，林男氣不過上前理論，反而遭洪等人打跑，林上車前持改造手槍朝天空開1槍示威。鼓山分局當天傍晚6點就循線逮到林男，隔天依槍砲彈藥刀械管制條例送地檢署偵辦，聲押獲准。

為此鼓山警分局長李崇偉主動規劃專案，針對轄區內KTV等易滋事場所，運用優勢警力進行高度臨檢，防制暴力事件於未然。李崇偉另指示於轄內重要路段設置路檢點，稽查酒後駕車、改裝車等重大違規行為，以確保交通安全。

昨晚11點到今天凌晨2點，鼓山分局共取締酒後駕車2件、改裝車1件，另外蒐證函請監理機關召回檢驗共9件。

李崇偉表示，警方對業者加強告誡，除避免防疫破口外，提醒業者自律自治，負起保護消費者安全責任，若發現顧客私帶酒飲喝醉而有鬥毆滋事前兆，應勇於擔任吹哨者，立即通知警方到場查處行為人及陪侍者。