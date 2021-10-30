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販毒手法自以為神秘 他藏咖啡罐、時鐘內仍被警搜出

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

39歲陳姓男子活躍在大台北、基隆等地販毒，手法以咖啡罐改裝、從底部放入毒品夾藏，欲混淆查緝，北市南港警方前天見時機成熟，持票登門逮人，正巧在大樓電梯門口遇到他疑似正要去交易，當機立斷直接逮捕。警方查獲海洛因、安非他命、大麻等大量毒品，全案詢後依毒品罪嫌送辦。

南港分局執行安居專案掃蕩各類毒品，接獲線報指綽號「紅豆」的陳男混跡大台北販賣第一、二級毒品，立刻組專案小組並報請士林地檢署指揮偵辦。

警方經5個月長期蒐證，發現他多藏匿在新北市汐止區大同路一座大樓，本月28日見時機成熟持票抓人，上樓途中遇到正要搭電梯的陳男，立刻盤查。

他還那悶憑什麼盤查，警方遂拿出搜索票表示「我們就是要來抓你的」，員警請他打開隨身包，赫然發現許多咖啡罐，知悉他自行改造咖啡罐運毒，經檢查後發現底部有破壞痕跡；承辦警方說，若只是放在桌上看，還真的看不出有異狀，但強調仍會露出馬腳。

警方帶他回住處搜索，更在牆上時鐘內發現尚未分裝的大量海洛因、安非他命、大麻等毒品，查扣總毛重395公克；另外還搜出電子磅秤、分裝袋、行動電話、毒品帳冊等罪證。警詢後將他依違反毒品罪嫌移送法辦。

南港分局表示，會加強查緝各式毒品，將再向上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行，期能淨化社會治安，給民眾安心的生活環境。

陳男活躍在大台北、基隆等地販毒，南港警方在他住處查獲大量毒品。記者翁至成／翻攝
陳男活躍在大台北、基隆等地販毒，南港警方在他住處查獲大量毒品。記者翁至成／翻攝
陳男活躍在大台北、基隆等地販毒，南港警方在他住處查獲大量毒品。記者翁至成／翻攝
陳男活躍在大台北、基隆等地販毒，南港警方在他住處查獲大量毒品。記者翁至成／翻攝
陳男自行改造咖啡罐運毒，從外觀看幾乎無異狀。記者翁至成／翻攝
陳男自行改造咖啡罐運毒，從外觀看幾乎無異狀。記者翁至成／翻攝

毒品 販毒

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